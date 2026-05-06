Restablecimiento del Servicio de Agua tras Obras de Triple A

La empresa Triple A culminó los trabajos de mantenimiento en el acueducto, iniciando la recuperación progresiva del servicio en diversos sectores.

La empresa Triple A ha emitido un comunicado oficial informando que los trabajos de mantenimiento programados en el sistema de acueducto han llegado a su fin este miércoles 6 de mayo.

Estas intervenciones, que fueron planeadas meticulosamente para optimizar la distribución del recurso hídrico, representan un avance significativo en la infraestructura de servicios públicos de la región. El objetivo primordial de estas maniobras era garantizar que la red operativa pueda soportar la demanda creciente de la población y reducir las pérdidas de agua causadas por el desgaste natural de las tuberías.

Tras la culminación de estas tareas, la compañía ha iniciado la fase de restablecimiento del servicio, la cual se llevará a cabo de manera gradual durante el transcurso de la mañana, asegurando que el flujo de agua regrese a los hogares y comercios de forma segura y eficiente. En cuanto a los detalles técnicos de las obras ejecutadas el martes 5 de mayo, se destaca una serie de intervenciones estratégicas en puntos críticos de la ciudad.

Entre las labores más relevantes se encontró la instalación de una válvula fundamental en la intersección de la carrera 50 con calle 82, así como la realización de empalmes cruciales en el sistema Costero, específicamente en los sectores del puente Juan Mina y la Circunvalar de la Prosperidad. Estas acciones son vitales para mejorar la capacidad de maniobra de la empresa ante futuras eventualidades y para optimizar la presión del agua en las zonas periféricas.

Asimismo, se llevó a cabo la instalación de una Tee en la calle 63B entre carreras 34 y 35, y la colocación de una válvula de 24 pulgadas en la calle 72 con carrera 52. No se puede olvidar el esfuerzo dedicado a las labores correctivas para solucionar una fuga persistente en la calle 72 con carrera 49, una acción que evita el desperdicio de miles de litros de agua potable y protege la integridad de la malla vial urbana.

El proceso de normalización del suministro no es instantáneo debido a la naturaleza del sistema hidráulico, ya que es necesario desplazar el aire acumulado en las tuberías y estabilizar la presión en toda la red. Por esta razón, la empresa ha advertido que la recuperación total del servicio se reflejará de manera progresiva.

Los sectores que podrían experimentar una demora mayor en el retorno del agua son aquellos más alejados del centro de bombeo, incluyendo los municipios costeros, el corregimiento de Eduardo Santos en el sector de La Playa y diversas zonas del norte de la ciudad. La compañía ha subrayado que sus equipos técnicos permanecen en un estado de monitoreo permanente, supervisando cada nodo de la operación para acompañar la estabilización total del sistema y responder rápidamente a cualquier anomalía que pudiera surgir durante este periodo de transición.

Finalmente, Triple A hace un llamado a la comunidad para que hagan un uso responsable del agua una vez que el servicio sea restablecido por completo. La importancia de estas obras radica en la prevención de colapsos mayores y en la modernización de una red que es el corazón del desarrollo urbano. La inversión en infraestructura, aunque genera incomodidades temporales como los cortes programados, es la única vía para asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico a largo plazo.

Se espera que para el final de la jornada de este miércoles, la totalidad de los usuarios cuenten con un suministro estable, cerrando así un ciclo de mejoras técnicas que redundarán en una mejor calidad de vida para todos los habitantes de la zona intervenida





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