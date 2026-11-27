Se restableció el servicio eléctrico en Nariño, Cauca y Putumayo tras ataques a torres. Sin embargo, el sistema permanece en alerta máxima por baja capacidad de transmisión.

El suministro eléctrico en el suroccidente de Colombia recuperó la normalidad este viernes 27 de noviembre, marcando el fin de una interrupción generalizada que afectó a la región durante tres días consecutivos. Centrales Eléctricas de Nariño confirmó que el servicio quedó restablecido para todos los usuarios a las 8:05 de la mañana, permitiendo la reanudación de actividades comerciales, industriales y domésticas en las localidades de Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá y el sur del Huila.

La recuperación del flujo energético fue posible gracias a la intervención técnica de Enlaza, empresa perteneciente al Grupo Energía Bogotá. Esta entidad logró restablecer uno de los corredores clave que conectan a Nariño con el Sistema de Transmisión Nacional, además de reactivar la interconexión entre Nariño y Cauca mediante el Sistema de Transmisión Regional. Estas acciones técnicas fueron el factor determinante para devolver la energía a la región después del sabotaje sufrido el martes 24 de noviembre.

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Vulnerabilidad del sistema eléctrico colombiano

A pesar de la vuelta a la normalidad del suministro, las autoridades advierten que la emergencia no ha concluido y el sistema eléctrico mantiene un estado de alerta alta. XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, explicó que la eliminación de una de las rutas de transmisión obliga a transportar la energía restante por otros corredores que poseen menor capacidad operativa. Esta condición técnica reduce las alternativas disponibles para atender la demanda y aumenta significativamente el riesgo de nuevas interrupciones si se presentan fallas adicionales o picos de consumo en la red.

La infraestructura dañada por los ataques terroristas contra las torres de energía en zona rural sigue siendo un punto crítico. Aunque se ha logrado la conectividad básica, todavía faltan por recuperar todos los circuitos afectados. Los expertos señalan que la redundancia del sistema se ha visto comprometida, dejando a la región del suroccidente expuesta a posibles cortes si no se reparan las líneas dañadas con la celeridad necesaria y bajo estrictas medidas de seguridad.

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Operativos de seguridad y reconstrucción en Taminango

El Ministerio de Minas y Energía informó que unidades especializadas del Ejército y la Policía están realizando labores de verificación y aseguramiento en el área donde fue derribada una de las torres, ubicada en el municipio de Taminango. Estas tareas de seguridad son esenciales para garantizar que los equipos técnicos puedan acceder a la zona de manera segura y proceder con la reconstrucción de la línea afectada.

Según la cartera ministerial, las torres derribadas podrían entrar nuevamente en operación a comienzos de la próxima semana, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad necesarias. La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, destacó el trabajo conjunto de la Fuerza Pública y los técnicos del sector. Arboleda afirmó que el Estado responde, repara y protege, advirtiendo que quienes atacan la infraestructura nacional enfrentarán una respuesta inmediata y efectiva por parte de las instituciones del país.

Impacto en la actividad comercial y emergencias urbanas

La interrupción del servicio provocó emergencias significativas en Pasto y alteró la movilidad en varios municipios de Nariño, entre ellos Ipiales. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios atendió múltiples casos de personas atrapadas en ascensores debido a los cortes de luz. Los edificios donde se realizaron labores de verificación y rescate incluyeron propiedades como Naturalia, Habitar del Parque, Palacio de Justicia, Balcones del Este y Torres de Granada, evidenciando el impacto en la vida urbana cotidiana.

Los comerciantes reportaron pérdidas económicas considerables por la falta de refrigeración, lo cual afectó directamente a los negocios que comercializan carnes, lácteos y otros productos perecederos. Arturo Ortega, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto, señaló que la emergencia tomó por sorpresa a los empresarios. No obstante, destacó que la recuperación se consiguió en tres días, un periodo menor a las estimaciones iniciales de los comerciantes, quienes calculaban que los trabajos de reparación podrían tardar entre 10 y 15 días, lo que habría ampliado el impacto financiero en la región.