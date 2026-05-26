Restaurante de la comuna 13 denuncia presunta estafa tras preparar almuerzos para equipo mexicano

El administrador del restaurante Pacífico 13 acusa a intermediarios de no pagar el servicio de catering contratado por una delegación de fútbol de México, señalando amenazas y evasivas que culminaron en una denuncia pública.

El administrador del restaurante Pacífico, ubicado en la comuna 13 de Medellín, ha presentado una denuncia formal contra un supuesto grupo de intermediarios que le habría contratado para proveer la alimentación de una delegación deportiva mexicana durante tres días consecutivos.

Según explicó Ancizar Palacios, todo comenzó cuando recibió una llamada de un individuo identificado como Ahmed Castrillón, quien aprovechó la relación de confianza que ambos compartían al asistir a la misma congregación cristiana para ofrecerle un contrato de catering para un equipo de fútbol proveniente de México. Palacios aceptó el encargo y, tras recibir un anticipo de quinientos cuarenta mil pesos mediante transferencia bancaria, organizó la preparación y entrega de almuerzos el primer jueves, mientras que el viernes la delegación acudió directamente al local para consumir los alimentos.

Sin embargo, cuando el restaurante intentó coordinar la entrega final programada para el domingo, los representantes del grupo comunicaron que ya no necesitaban el servicio y, al solicitar el saldo restante, comenzaron a evadir el pago alegando que el dinero sería enviado desde México por Western Union, lo cual nunca aconteció. Además, el restaurante incurrió en gastos de transporte y logística que no fueron reembolsados





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