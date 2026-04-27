Restitución de Derechos a Silvia Gette: La Uniautónoma Entra en Transición

El Juzgado Dieciséis Penal de Barranquilla confirma la restitución de Silvia Gette como rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, anulando actos administrativos desde 2013. La universidad anuncia una transición ordenada para asegurar la continuidad de sus operaciones.

La Universidad Autónoma del Caribe ( Uniautónoma ) se encuentra en un proceso de transición significativo tras la reciente decisión judicial que confirma la restitución de los derechos de la doctora Silvia Gette como rectora de la institución.

El Juzgado Dieciséis Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla declaró improcedente la acción de tutela presentada por el Ministerio de Educación Nacional en relación con la providencia del 8 de abril de 2026, la cual ya había restablecido los derechos de la doctora Gette a ocupar el cargo de rectora. Esta resolución judicial implica la anulación de todos los actos administrativos emitidos por la universidad desde el año 2013 hasta la fecha, generando un escenario complejo que requiere una gestión cuidadosa para asegurar la continuidad de las operaciones académicas y administrativas.

La decisión judicial se fundamenta en la suspensión de los efectos producidos a partir del 20 de mayo de 2013, fecha en la que se considera que se vulneraron los derechos de la doctora Gette. En consecuencia, todas las decisiones tomadas por el Consejo Directivo a partir de esa fecha quedan suspendidas, lo que exige una revisión exhaustiva de la estructura de poder y la validez de las acciones emprendidas durante este período.

La universidad ha anunciado una transición ordenada, buscando minimizar cualquier impacto negativo en la comunidad estudiantil, docente y administrativa. Se espera que en los próximos días se lleve a cabo una reunión administrativa entre el rector saliente y la doctora Silvia Gette para coordinar los detalles de la transición y garantizar la continuidad de los servicios esenciales de la Uniautónoma. Esta reunión es crucial para evitar traumatismos y asegurar una transferencia de responsabilidades fluida y eficiente.

La situación plantea desafíos importantes para la universidad, incluyendo la necesidad de revisar los planes estratégicos, los presupuestos y los proyectos en curso, a fin de adaptarlos a la nueva administración y garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. La transparencia y la comunicación efectiva serán fundamentales para mantener la confianza de la comunidad universitaria y superar este período de incertidumbre.

La universidad se compromete a informar a todos los interesados sobre los avances en el proceso de transición y a responder a cualquier pregunta o inquietud que pueda surgir. Se espera que la doctora Gette, una vez que asuma formalmente el cargo de rectora, presente una visión clara y un plan de acción para el futuro de la Uniautónoma, abordando los desafíos y aprovechando las oportunidades que se presentan.

La comunidad universitaria observa con atención el desarrollo de estos acontecimientos, esperando que la transición se lleve a cabo de manera pacífica y constructiva, en beneficio de la institución y de todos sus miembros. La decisión judicial no solo tiene implicaciones para la Uniautónoma, sino que también sienta un precedente importante en materia de derechos laborales y administrativos en el sector de la educación superior en Colombia.

El caso de Silvia Gette ha generado un amplio debate sobre la importancia de garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos de los funcionarios públicos, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las instituciones educativas. La universidad se encuentra ante la oportunidad de fortalecer su gobernanza y mejorar su gestión, aprendiendo de los errores del pasado y construyendo un futuro más sólido y próspero.

La colaboración y el diálogo entre todos los actores involucrados serán esenciales para lograr este objetivo. La Uniautónoma tiene una larga trayectoria en la formación de profesionales altamente calificados y en la contribución al desarrollo social y económico de la región Caribe. Es fundamental preservar este legado y seguir trabajando en la excelencia académica y la innovación educativa.

La universidad se compromete a mantener su compromiso con la calidad, la pertinencia y la inclusión, asegurando que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad y a las oportunidades necesarias para alcanzar su máximo potencial. La transición representa un momento de cambio y renovación para la Uniautónoma, y es una oportunidad para fortalecer su identidad y reafirmar su compromiso con la sociedad





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