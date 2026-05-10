Restos del exvicepresidente de Cambio Radical en cámara ardente en Palacio de San Carlos

El líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, ha sido recibido en el Palacio de San Carlos con una calle de honor por la Guardia Presidencial, donde su cuerpo permanecerá en cámara ardente en el Salón Bolívar durante todo el fin de semana, permitiendo que la ciudadanía rinda tributo a quien fungiera como vicepresidente, ministro de Vivienda, ministro del Interior, presidente del Senado y concejal de Bogotá. Diversas figuras del espectro político han acudido al palacio para expresar su solidaridad.

El Palacio de San Carlos recibe en cámara ardiente los restos del líder de Cambio Radical, cuya trayectoria marcó la infraestructura y la seguridad nacional.

Germán Vargas Lleras (1962-2026), exvicepresidente de la República y figura clave de la centroderecha colombiana, cuyo legado público es honrado hoy en la Cancillería. Colombia inició este sábado las honras fúnebres del exvicepresidente, quien falleció la noche del viernes 8 de mayo tras una valiente batalla contra el cáncer.

El Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería y recinto históricamente ligado a su estirpe familiar, se convirtió en el epicentro donde líderes políticos, instituciones y ciudadanos se congregan para reconocer una vida dedicada al servicio público





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