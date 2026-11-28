El vicepresidente José Manuel Restrepo alertó en Cartagena sobre los graves riesgos de una crisis fiscal histórica si el Congreso no aprueba el ajuste económico necesario para evitar la recesión y el desempleo masivo.

El vicepresidente de la República de Colombia, José Manuel Restrepo, emitió una advertencia de gravedad extrema durante su intervención en Cartagena. Si el proyecto de Ley de Rescate Económico no logra superar el trámite en el Congreso de la República, el país se enfrentará a una crisis fiscal sin precedentes en su historia.

Alertas sobre el escenario de crisis fiscal

Restrepo enfatizó que la situación es crítica y que el fracaso legislativo podría desencadenar consecuencias devastadoras para la economía nacional. Declaró que no debe suceder que el ajuste fiscal no se concrete, especialmente tras las reuniones sostenidas con las bancadas, donde se discutió la magnitud del problema fiscal que atraviesa Colombia.

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El vicepresidente detalló que la falta de un ajuste fiscal implicaría un aumento del desempleo que afectaría a más de un millón de personas. Además, advirtió sobre la probabilidad de una recesión económica y la insuficiencia de recursos en el Presupuesto Nacional para financiar proyectos sociales esenciales.

Definió este posible futuro como un escenario absolutamente desafiante y complicado, nunca antes visto en la trayectoria histórica del país. Insistió en la necesidad de una moneda de confianza que solo puede lograrse a través de dos vías interdependientes: el ajuste fiscal y el crecimiento económico.

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Interdependencia entre ajuste fiscal y crecimiento

El funcionario expuso claramente que el ajuste fiscal es indispensable para generar crecimiento, y a su vez, el crecimiento es necesario para sostener el ajuste. Esta dualidad es fundamental para entender la urgencia de la medida legislativa propuesta por el Gobierno nacional.

Manifestó su convencimiento, basado en las discusiones con congresistas, de que existe una conciencia colectiva en el sector privado, el Gobierno y el sector político sobre la necesidad de un rescate económico. Consideró que hay una comprensión compartida de que Colombia requiere medidas urgentes para estabilizar sus finanzas públicas.

Contexto en el Congreso Nacional de la Infraestructura

Estas declaraciones se produjeron el viernes en la última jornada del Congreso Nacional de la Infraestructura. El evento fue organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y se llevó a cabo durante tres días en el Centro Internacional de Convenciones Cartagena de Indias.

El contexto del evento resalta la importancia del sector de la infraestructura como motor económico y la necesidad de estabilidad fiscal para atraer inversiones y ejecutar grandes proyectos de desarrollo en el territorio nacional.

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Expansión de la estrategia Milagro Week a Europa

Paralelamente a las advertencias internas, el Gobierno continuó con su estrategia para atraer capital extranjero. Colombia llevará a cabo la segunda edición de Milagro Week en Madrid, España, como parte de su esfuerzo por captar recursos de la Unión Europea.

Restrepo señaló que, tras el éxito de la primera edición en Nueva York, los sectores de mayor interés para los inversionistas europeos son la energía y la infraestructura. Madrid fue seleccionado como el escenario principal para promover estas oportunidades de inversión en el continente.

Aunque la fecha específica para este evento en España aún no ha sido confirmada, la iniciativa demuestra la continuidad del Gobierno en buscar socios internacionales clave para impulsar el crecimiento económico y apoyar las reformas estructurales necesarias.