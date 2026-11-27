El vicepresidente José Manuel Restrepo alertó sobre desempleo y recesión si el Congreso rechaza la Ley de Rescate Económico, propuesta para estabilizar las finanzas públicas.

El vicepresidente José Manuel Restrepo emitió una advertencia contundente durante la celebración del XXIII Congreso Nacional de Infraestructura en Cartagena, señalando que el rechazo de la Ley de Rescate Económico en el Congreso de la República provocaría una severa crisis fiscal en Colombia. Este escenario crítico se traduciría inmediatamente en una recesión económica y en un aumento dramático del desempleo que afectaría a más de un millón de personas, según las cifras expuestas por la máxima autoridad ejecutiva del país.

Consecuencias de la crisis fiscal para el empleo

Restrepo detalló las implicaciones directas del colapso financiero, explicando que una crisis fiscal significa, inevitablemente, la falta de recursos suficientes en el presupuesto nacional para mantener los proyectos sociales existentes. El vicejefe de Estado subrayó que la magnitud del desempleo generaría al menos más de un millón de personas sin trabajo, lo cual representaría un golpe devastador para la estabilidad social y económica del territorio nacional en los próximos años.

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El ajuste fiscal como motor del crecimiento económico

Para enfrentar este desequilibrio estructural, el Gobierno ha presentado un proyecto que busca estabilizar las finanzas públicas mediante una combinación estratégica de reducción del gasto público, medidas orientadas a aumentar los ingresos fiscales y estímulos dirigidos al crecimiento económico. Durante las siete horas de debate en las comisiones terceras y cuartas del Congreso, gremios y organizaciones presentaron múltiples observaciones, pero la administración mantiene que el consenso sobre la magnitud del ajuste necesario es claro y debe acercarse al 4,7 por ciento del producto interno bruto para el año 2030.

Reducción del Estado y tributación progresiva

Una parte central de este esfuerzo de saneamiento recaerá en la reducción del tamaño del Estado, la eliminación de gastos innecesarios y la modernización administrativa. Respecto a la posibilidad de incorporar nuevos tributos, Restrepo aclaró que, si se deciden crear impuestos adicionales, estos deben recaer exclusivamente sobre los contribuyentes con mayor capacidad económica, garantizando así una carga tributaria justa y proporcional a la riqueza existente.

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Infraestructura y atracción de inversión internacional

El vicepresidente también defendió el papel central de la infraestructura en la estrategia de crecimiento, destacando que más de la mitad de los 255 proyectos estructurados en el Banco de Talentos de la Patria Milagro corresponden a este sector. Asimismo, señaló que cerca de la mitad de los recursos asociados a las decisiones de inversión anunciadas durante la Milagro Week en Nueva York están vinculados a proyectos ferroviarios, aeroportuarios y viales que necesitan seguridad jurídica para los inversionistas.

Próximos pasos y agenda europea de inversión

Para facilitar el desarrollo de estos megaproyectos, el Gobierno pretende agilizar los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa, respetando además las vigencias futuras, las concesiones y los contratos de asociaciones público-privadas. Como siguiente paso en esta estrategia de captación de capitales, Restrepo anticipó que la próxima Milagro Week se realizará en Madrid, con el firme propósito de atraer inversión europea hacia los sectores de infraestructura y energía en Colombia.