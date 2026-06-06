Restrepo critica a Petro por deuda y subsidios: 'Deje de hacer política y mienta'

El candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo respondió a Gustavo Petro, desmintiendo cifras sobre deuda y subsidios, y acusándolo de generar déficit y ocultar un deterioro fiscal. Asegura que la deuda creció 50% y que los datos de pobreza son falsos.

José Manuel Restrepo , candidato a la vicepresidencia y fórmula de Abelardo de la Espriella, lanzó una dura crítica contra el presidente Gustavo Petro , acusándolo de hacer política en lugar de gobernar y de difundir afirmaciones falsas sobre las finanzas públicas.

A través de su cuenta en X, Restrepo respondió a recientes declaraciones del mandatario sobre la deuda y los subsidios de hidrocarburos. Negó que el gobierno anterior haya dejado una deuda de 70 billones de pesos por esos subsidios y, en cambio, responsabilizó a la actual administración por generar un déficit de casi 50 billones en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles debido a la decisión de no aumentar el precio del ACPM desde el inicio del mandato.

Restrepo señaló que los recursos para el ajuste de la gasolina ya estaban presupuestados antes de 2022. Además, defendió su gestión en Hacienda, afirmando que redujo el déficit y la deuda, logros que, según él, se revirtieron bajo el gobierno actual. Datos oficiales muestran que la deuda de la Nación pasó de 800 billones a más de 1.215 billones, un aumento del 50% en tres años y medio, lo que Restrepo atribuye al crecimiento del déficit primario.

Finalmente, cuestionó las cifras de pobreza divulgadas por el gobierno, acusando al presidente de promover fake news y afirmando que es necesario corregir el rumbo económico. La controversia se enmarca en la campaña electoral y en las persistentes dificultades fiscales del país, con un contexto de alta deuda, inflación y debates sobre subsidies energéticos





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