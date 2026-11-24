Conoce los dígitos afectados por el pico y placa en Cartagena el 25 de noviembre de 2026. Horarios y excepciones para autos, motos y taxis.

La movilidad en Cartagena de Indias se verá sujeta a nuevas restricciones vehiculares este 25 de noviembre de 2026, como parte del calendario oficial de rotación de placas establecido por las autoridades distritales. Esta medida de gestión del tráfico tiene como objetivo principal la descongestión de las arterias viales más transitadas y la mejora de los flujos de circulación en el centro urbano.

Dígitos afectados para vehículos particulares

Los propietarios de vehículos de particulares deben tener especial atención con los números finales de sus matrículas. Para este día, los dígitos 5 y 6 están clasificados como restringidos, lo que impide la circulación de estos automóviles durante los periodos de mayor congestión establecidos por el municipio.

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La normativa determina que la prohibidad opera en dos franjas horarias específicas dentro de la jornada. El primer horario de restricción se extiende desde las 7:00 de la mañana hasta las 9:00 de la mañana. El segundo bloque de restricción aplica en la noche, desde las 6:00 de la tarde hasta las 8:00 de la tarde, momento en el cual la circulación queda nuevamente habilitada para los vehículos con estos números.

Restricciones vigentes para motocicletas

Los conductores de motocicletas también enfrentan un régimen de movilidad diferente al de los automóviles particulares. Para las motos, los dígitos 5 y 6 son los números finales que causan la suspensión de la circulación en la ciudad capital del departamento de Bolívar durante la jornada del 25 de noviembre de 2026.

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La ventana de restricción para este tipo de dos ruedas es significativamente más amplia que la de los autos. La prohibición abarca un periodo continuo desde las 5:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche. Esta restricción generaliza la circulación nocturna, aunque existe una excepción normativa para aquellas motocicletas que cuenten con un permiso especial vigente emitido por las autoridades competentes.

Regulación específica para el servicio de taxis

El sector del transporte público masivo de taxi no queda exento de las medidas de control vehicular, aunque opera bajo una lógica de dígitos distinta. En esta fecha, los taxis con dígitos finales 9 y 0 se encuentran prohibidos de circular libremente por las zonas afectadas de Cartagena.

La duración de la restricción para los taxis es considerablemente extensa en comparación con otros sectores. La prohibición comienza a las 6:00 de la mañana y se mantiene vigente hasta las 6:00 de la mañana del día siguiente, lo que equivale a una jornada completa de 24 horas. Esta medida busca equilibrar la disponibilidad del servicio con la reducción de la densidad vehicular en la vía pública.

Excepciones y vehículos autorizados

La normativa incluye una amplia lista de excepciones para vehículos que prestan servicios esenciales o que pertenecen a funcionarios de alto rango. Entre los exemptos se encuentran los vehículos con Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular vigente y aquellos impulsados exclusivamente por motores eléctricos o cero emisiones contaminantes, debidamente registrados en la licencia de tránsito.

También se autoriza la circulación de caravanas presidenciales, personal diplomático y consular, así como los vehículos asignados a la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena. Las fuerzas militares, la Armada Nacional, la Policía Nacional, el INPEC, el CAI y la Policía Judicial operan con total libertad de movimiento.

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Exenciones para autoridades y sectores críticos

Las autoridades judiciales, incluyendo jueces y magistrados con jurisdicción en la ciudad, cuentan con exención. De igual manera, los vehículos de senadores, representantes, concejales distritales, diputados del departamento de Bolívar y miembros de las Juntas Administradoras Locales están autorizados a circular.

Los organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital no enfrentan restricciones. Además, los inspectores urbanos de Policía, los comisarios de familia y los vehículos fúnebres pueden transitar sin afectación en esta fecha de pico y placa.

Vehículos de emergencia y servicios públicos

La prioridad en la salud pública garantiza la exención de vehículos de emergencia debidamente identificados e iluminados, así como aquellos que brindan atención médica domiciliaria o toman muestras de laboratorio. También están autorizados los vehículos dedicados al rescate de órganos y tejidos para trasplantes.

El transporte de personas con discapacidad permanente y vehículos de empresas de servicios públicos para mantenimiento de redes de energía, acueducto, alcantarillado y gas están exentos. Finalmente, vehículos escolares, de medios de comunicación y de turismo privado completan la lista de excepciones para el 25 de noviembre de 2026 en Cartagena.