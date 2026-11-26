Conozca las cifras restringidas y los horarios vigentes para el pico y placa en Cartagena el 27 de noviembre de 2026, con excepciones y detalles operativos.

Las autoridades de tránsito de Cartagena han establecido las restricciones oficiales de movilidad para el día 27 de noviembre de 2026, marcando una jornada de circulación regulada bajo el esquema conocido como pico y placa. Esta medida administrativa busca mitigar la congestión vehicular en las arterias principales de la ciudad, especialmente en horas de mayor densidad de tráfico.

La aplicación de estas normas impacta directamente a los propietarios de vehículos particulares, motociclistas y conductores de servicio público taxi, quienes deben verificar los últimos dígitos de sus placas de circulación para determinar si están habilitados para transitar en ese horario específico.

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Dígitos restringidos para vehículos particulares

El último dígito de la placa de circulación determina si un vehículo está habilitado para circular. Para el 27 de noviembre de 2026, los vehículos particulares con cifras terminadas en 9 y 0 están sujetos a la prohibición de circulación en las vías restringidas de la ciudad.

El horario de restricción para esta categoría de automotores se aplica durante dos franjas horarias críticas: desde las 7:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. en la mañana, y nuevamente desde las 6:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. en la tarde-noche. Los conductores de vehículos con estas terminaciones deben planificar sus rutas con antelación para evitar multas o sanciones administrativas.

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Horarios especiales para motocicletas

Las motocicletas también están sujetas a prohibiciones de circulación, aunque operan bajo un esquema temporal distinto al de los vehículos particulares. Al igual que en la categoría anterior, los dígitos 9 y 0 de las placas de las motos no pueden circular durante el día establecido.

No obstante, la ventana de restricción para las dos ruedas es más amplia, vigente desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. Esta norma incluye una excepción clara para las motocicletas que cuenten con el permiso correspondiente otorgado por las autoridades competentes, lo cual permite a ciertos conductores de servicio o logística circular dentro del horario limitado.

Restricciones específicas para el servicio taxi

El sector del transporte público alternativo, específicamente los taxis, enfrenta un calendario y unos dígitos de placa diferentes para esta fecha. Para el 27 de noviembre de 2026, los vehículos de esta categoría con números terminados en 3 y 4 están prohibidos de circular.

La duración de la prohibición para los taxis es la más extensa de todas las categorías mencionadas, abarcando un periodo continuo de veinticuatro horas. La restricción inicia a las 6:00 a. m. del 27 de noviembre y finaliza a las 6:00 a. m. del 28 de noviembre del mismo año, obligando a los conductores a abstenerse del servicio en las zonas restringidas durante toda la jornada.

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Vehículos exentos de la normativa de tránsito

La normativa establece una lista detallada de excepciones para vehículos que prestan servicios esenciales o que cuentan con privilegios legales. Entre estos se encuentran los vehículos blindados inscritos en el registro distrital, los escoltas de seguridad privada autorizados y los vehículos de medios de comunicación en labores informativas.

También están exentos los automotores impulsados exclusivamente por motores eléctricos o de cero emisiones contaminantes, siempre que esta característica conste en la licencia de tránsito. Los vehículos fúnebres, los de emergencia debidamente identificados y aquellos que realizan transporte de pacientes con situación de discapacidad permanente tienen derecho a circular sin restricción.

Entidades y personal con permiso de circulación

El personal de seguridad del Estado y las fuerzas públicas gozan de exención. Esto incluye a la Fuerzas Militares, la Armada Nacional, la Policía Nacional, el Inpec, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y la Policía Judicial. Asimismo, los vehículos al servicio de organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital están autorizados.

Los funcionarios de gobierno y elección popular, como el gobernador de Bolívar, el alcalde de Cartagena, senadores, representantes de la Cámara, concejales del Distrito y diputados del departamento, tienen vehículos exentos. Además, los vehículos de servicios públicos domiciliarios para mantenimiento de redes, grúas, recolección de basura y control de tráfico también están excluidos de esta prohibición de circulación.