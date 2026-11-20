Aplica pico y placa en Bucaramanga y área metropolitana este 20 de noviembre para placas terminadas en 3 y 4. Conozca horarios, multas y zonas afectadas.

El viernes 20 de noviembre entra en vigencia la medida de restricción vehicular en la capital de Santander y su área metropolitana. Los conductores de carros particulares y motocicletas con placas que finalicen en los dígitos 3 y 4 no podrán circular durante el horario establecido.

La normativa se aplica estrictamente desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Esta limitación abarca no solo la ciudad de Bucaramanga, sino también los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Los usuarios deben revisar sus placas con anticipación para evitar sanciones económicas y administrativas.

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Detalles de la restricción vial vigente

El decreto establece que los vehículos identificados con los dígitos finales 3 y 4 están sujetos a esta prohibición de circulación por la red vial urbana y sus principales vías de acceso. La medida busca gestionar la demanda de movilidad en las horas punta del día. Los operadores de transporte deben planificar sus rutas o esperar hasta las 20:00 horas para reiniciar sus actividades normales sin infringir la ley.

La autoridad competente ha reiterado que la fiscalización se realiza mediante cámaras de vigilancia y patrullaje policial en los puntos estratégicos. Los infractores se exponen a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Esta sanción se suma a las posibles consecuencias administrativas que pueden afectar la propiedad o el permiso de circulación del vehículo multado.

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Impacto en la movilidad y flujo vehicular

Los defensores de esta política argumentan que la reducción del número de vehículos en la calle genera una congestión menor. Al disminuir la cantidad de unidades que comparten el espacio público, se espera una mejora significativa en la agilidad del desplazamiento. Los corredores viales más saturados suelen presentar flujos más estables cuando esta herramienta se activa correctamente.

Además del beneficio inmediato en el tránsito, se persigue un impacto ambiental positivo. La menor circulación de automóviles particulares contribuye a reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Esta reducción ayuda a mejorar la calidad del aire en las zonas urbanas densamente pobladas del área metropolitana de Bucaramanga.

Desafíos económicos y cambios en la rutina

No obstante, la medida enfrenta críticas por su efecto en la economía doméstica y los horarios laborales. Muchas personas se ven obligadas a modificar sus rutinas diarias, ajustando sus compromisos personales y profesionales. Quienes no pueden hacer uso de su transporte privado deben recurrir a alternativas más costosas, como taxis o transporte público, lo que incrementa su gasto mensual.

Un efecto secundario no deseado es la tendencia de algunos hogares a adquirir un segundo vehículo para evadir la restricción. Esta práctica contrarresta los beneficios ambientales al aumentar el parque automotor total. La presión por tener un auto funcional los días restringidos sigue siendo un punto de tensión social importante en la región.

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Recomendaciones y próximos pasos oficiales

Las autoridades instan a la ciudadanía a verificar las disposiciones vigentes antes de cada desplazamiento. Es fundamental revisar los días y horas correspondientes a las terminaciones de placa actuales. La planificación anticipada del viaje permite evitar contratiempos y multas innecesarias en las vías de Girón, Piedecuesta y Floridablanca.

Se sugiere explorar alternativas de movilidad sostenible o el uso compartido de vehículos cuando sea posible. La evaluación continua de la efectividad de esta medida incluye monitoreo de índices de congestión y calidad del aire. Los ciudadanos pueden encontrar información actualizada en los canales oficiales del gobierno departamental y municipal.