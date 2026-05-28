Restricciones de movilidad en Bogotá y Valle de Aburrá

La ciudad de Bogotá se prepara para una nueva semana con restricciones de movilidad en efecto. El pico y placa se aplica entre las 5 a. m. y las 8 p. m. para vehículos particulares y motocicletas en la capital colombiana.

La ciudad de Bogotá se prepara para una nueva semana con restricciones de movilidad en efecto. El pico y placa se aplica entre las 5 a. m. y las 8 p. m. para vehículos particulares y motocicletas en la capital colombiana.

En el Valle de Aburrá, la medida también es aplicada en las mismas horas. Además, en el departamento de Antioquia, el Ejército Nacional desmanteló un depósito con 100 kilogramos de cocaína en Rionegro. La droga está valorada en 1.000 millones de pesos y estaba destinada a ser enviada fuera del país. En otro orden de cosas, en el área metropolitana de Barranquilla, se decretó la ley seca por elecciones presidenciales.

Los horarios, sanciones y restricciones son los siguientes: se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en todo el área metropolitana desde las 6 a. m. hasta las 10 p. m. y se aplicarán sanciones a quienes violen la medida. En Soledad, una de las decisiones que se sumaron a la Ley Seca fue la suspensión temporal del 'Día sin Motocarro', programado los 31 de cada mes.

En el norte de Barranquilla, la Fiscalía imputó cargos a dos de los presuntos responsables de la balacera que dejó un escolta muerto y heridos a tres hombres. El violento atentado también dejó a Guillermo Márquez Rivera, de 39 años, Luis Granados Méndez, de 25, y Henry Pérez Llanos heridos





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