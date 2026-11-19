Conozca los dígitos restringidos y horarios de circulación para particulares, motos y taxis en Cartagena este 20 de noviembre de 2026. Detalles oficiales.

Las autoridades de tránsito en Cartagena han implementado una estricta normativa de restricción vehicular para el 20 de noviembre de 2026, con el objetivo principal de mitigar la congestión en las arterias viales más transitadas del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Esta medida operativa, conocida comúnmente como pico y placa, aplica de manera diferenciada según la categoría del medio de transporte y el último dígito de la placa, buscando optimizar el flujo del tráfico durante las horas punta matutinas y vespertinas.

Restricciones para vehículos particulares y horarios

Los propietarios de vehículos particulares deben tener especial atención con los dígitos 9 y 0 de sus placas matriculares, los cuales están totalmente prohibidos para circular en las vías sujetas a la regulación durante este día específico. La ventana de restricción para esta categoría de automotores se divide en dos bloques horarios críticos: la mañana, desde las 7 a.m. hasta las 9 a.m., y la tarde-noche, desde las 6 p.m. hasta las 8 p.m. Cualquier conductor que infrinja esta norma se expone a las sanciones vigentes establecidas por el Distrito.

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Normativa vigente para motocicletas y taxis

La regulación para las motocicletas es significativamente más amplia en términos de duración diaria, aplicando restricciones también a los dígitos 9 y 0, pero con un horario de prohibición que se extiende desde las 5 a.m. hasta las 11 p.m. Esta disposición contempla una excepción fundamental únicamente para aquellas motos que cuenten con un permiso especial vigente que acredite su autorización para circular durante estos lapsos. Por su parte, el servicio de taxis enfrenta una rotación de dígitos distinta, con los números 3 y 4 afectados, bajo un esquema de restricción continua que abarca desde las 6 a.m. hasta las 6 a.m. del día siguiente.

Excepciones y vehículos exentos de circulación

Existe un extenso listado de vehículos que gozan de exención total o parcial de estas restricciones, garantizando la operatividad de servicios esenciales y oficiales. Entre los exentos destacan los vehículos con Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular vigente, así como los automotores impulsados exclusivamente por energía eléctrica o cero emisiones, siempre que esta característica conste en la licencia de tránsito. Asimismo, tienen libre tránsito las caravanas presidenciales, los vehículos diplomáticos y consulares, y los medios de transporte asignados a los organismos de seguridad del Estado, incluyendo a las Fuerzas Militares, la Armada Nacional, la Policía Nacional, el Inpec y el Cuerpo Técnico de Investigación.

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La normativa también protege la movilidad de funcionarios públicos y judiciales de alto nivel. Están exentos los vehículos asignados al gobernador de Bolívar y al alcalde de Cartagena, así como los de uso exclusivo de alcaldes locales, secretarios de despacho, directores de departamentos administrativos y autoridades de tránsito distritales y departamentales. De igual forma, tienen libre acceso los vehículos al servicio de las autoridades judiciales, jueces o magistrados, senadores, representantes de la Cámara, concejales de Cartagena, diputados del departamento de Bolívar y miembros de las Juntas Administradoras Locales del Distrito.

Los organismos de control como la Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Personería Distrital mantienen sus vehículos en libre circulación. Además, la ley permite el tránsito de vehículos fúnebres, de emergencia identificados e iluminados para atención de salud o desastres, y los destinados a atención médica domiciliaria, toma de muestras de laboratorio o rescate de órganos para trasplante. También están exentos los vehículos que prestan servicio a personas con discapacidad permanente o temporal, así como aquellos de las empresas de servicios públicos domiciliarios para mantenimiento de redes de energía, telefonía, acueducto y alcantarillado.

Otras categorías exentas incluyen a los vehículos recolectores de basura, grúas, control de tráfico, transporte de residuos hospitalarios, vehículos blindados autorizados y escoltas registrados ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Finalmente, tienen permiso para circular los vehículos de medios de comunicación, los particulares de propiedad de empresas turísticas y los vehículos escolares de instituciones educativas activas en el Distrito de Cartagena, asegurando así la continuidad de las actividades sociales y económicas fundamentales de la ciudad.