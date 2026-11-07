Restricciones de pista en el Aeropuerto José María Córdova en noviembre 2026

El Aeropuerto Internacional José María Córdova suspenderá operaciones en su pista en noviembre 2026. Conozca horarios, fechas y recomendaciones para viajeros.

Los pasajeros que planeen volar desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova en Rionegro durante el mes de noviembre de 2026 deben estar preparados para cambios significativos en la disponibilidad de la pista principal. Las autoridades aeroportuarias y la administración de la concesión han confirmado que se ejecutarán trabajos de mantenimiento programados que obligarán a cerrar la infraestructura de despegue y aterrizaje en intervalos específicos durante varias madrugadas. Este cierre temporal afectará directamente las operaciones nocturnas y primeras horas de la mañana entre el 11 y el 29 de noviembre de 2026, una ventana de tiempo crítica que requiere atención inmediata por parte de los viajeros y las aerolíneas operadoras.

Calendario de Cierre de Pista y Horarios

El Aeropuerto Internacional José María Córdova suspende las operaciones en su pista principal durante 19 días consecutivos, dividiendo las restricciones en dos fases distintas para minimizar el impacto en el tráfico aéreo diurno. La primera etapa se extiende desde el 11 hasta el 22 de noviembre, mientras que la segunda etapa abarca los días restantes hasta el 29 de noviembre, completando un total de 88 horas de cierre distribuidas a lo largo del mes.

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Durante la primera fase, que comprende desde el 11 hasta el 22 de noviembre, la pista permanecerá inoperativa desde las 12:30 a.m. hasta las 5:30 a.m. Este horario implica cinco horas de inactividad por cada jornada, afectando las operaciones que finalicen en la madrugada temprana y aquellas que planeen iniciar en las primeras horas de la mañana. Las aerolíneas deben ajustar sus cuadrantes para asegurar que los aviones no queden en tierra durante este bloque de mantenimiento esencial.

En la segunda fase, que ocurre entre el 23 y el 29 de noviembre, el horario de restricción cambia ligeramente para adaptarse a las necesidades operativas restantes. En estos días, la pista cerrará a la 1:00 a.m. y reabrirá a las 5:00 a.m., lo que representa cuatro horas de interrupción diaria. Esta reducción de una hora en el cierre permite una ligera recuperación de la capacidad operativa en las madrugadas finales del proyecto de mantenimiento.

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Impacto en la Terminal y Operaciones

Aunque la infraestructura crítica de la pista esté suspendida, la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional José María Córdova no cerrará sus puertas al público. La administración ha confirmado que el edificio continuará operando las 24 horas del día, permitiendo que los pasajeros con vuelos programados puedan ingresar, hacer sus trámites y cumplir con los tiempos de anticipación establecidos por las normas de seguridad y servicio.

Esta operación continua en la terminal es vital para los viajeros que tienen vuelos de salida durante el día, ya que el cierre de la pista solo afecta las franjas horarias nocturnas específicas mencionadas. Los pasajeros deben planificar su llegada al aeropuerto con normalidad, pero deben verificar meticulosamente si su vuelo de salida está previsto para las horas de la madrugada, ya que estos podrían ser los más susceptibles a reprogramaciones debido a la congestión de horarios antes y después de los cierres.

Coordinación con Aerolíneas y Autoridades

La concesión aeroportuaria informó que todos los cierres programados cuentan con la autorización formal de la Aeronáutica Civil, el ente regulador del transporte aéreo en Colombia. Esta validación garantiza que las interrupciones cumplen con los estándares de seguridad y que han sido coordinadas previamente con las compañías aéreas que operan en Rionegro, incluyendo a LATAM Airlines Colombia, quien es mencionada como un socio estratégico en el desarrollo regional.

Debido a esta coordinación previa, se recomienda enfáticamente a los usuarios que se comuniquen directamente con sus respectivas aerolíneas para verificar si sus itinerarios presentan modificaciones durante los días de intervención. Las aerolíneas han tenido tiempo suficiente para ajustar sus redes de vuelo y asegurar que la infraestructura pueda soportar el tráfico restante sin comprometer la seguridad. Los pasajeros deben revisar sus reservas con anticipación y confirmar los horarios de salida antes de desplazarse hacia el aeropuerto para evitar inconvenientes logísticos.

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Recomendaciones para Viajeros y Próximos Pasos

Quienes tengan viajes programados entre el 11 y el 29 de noviembre de 2026 deben realizar un seguimiento riguroso de sus boletos de avión y horarios. Es crucial entender que, aunque la terminal esté abierta, la incapacidad de utilizar la pista en las horas específicas puede generar cambios en la distribución de los vuelos diurnos o traslados de pasajeros. La transparencia en la información es clave, y los viajeros deben confiar únicamente en los avisos oficiales de sus compañías aéreas y de la gestión aeroportuaria.

Las intervenciones de mantenimiento son necesarias para garantizar la seguridad a largo plazo y la continuidad del servicio en el Aeropuerto Internacional José María Córdova. Al seguir estrictamente las indicaciones de verificar sus vuelos y llegar con tiempo, los pasajeros pueden mitigar cualquier molestia derivada de este proceso de mejora infrastructure. La Aeronáutica Civil y la concesión mantienen un monitoreo constante para asegurar que los trabajos se completen dentro del cronograma establecido, asegurando la reapertura total y segura de la pista tras el 29 de noviembre de 2026.