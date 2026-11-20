Barranquilla implementa estrictas medidas viales para la final de la Copa Sudamericana 2026. Conozca las fechas, calles peatonales y rutas de desvío vigentes el 21 de noviembre.

El Distrito de Barranquilla ha activado un operativo logístico integral de alto nivel con motivo de la final única de la Copa Conmebol Sudamericana 2026. Este evento deportivo de máxima relevancia internacional se disputará este sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, atrayendo a miles de aficionados y generando un flujo masivo de personas en la ciudad.

La administración distrital ha establecido un calendario estricto de restricciones viales que regirán desde las 7:00 de la mañana hasta las 11:59 p. m. de ese mismo día. El objetivo principal es garantizar que los desplazamientos de residentes, hinchas y turistas se realicen de manera ordenada, segura y eficiente en los sectores cercanos al estadio y en los corredores viales estratégicos seleccionados para la ocasión.

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Operativo logístico y recursos del Distrito

Para asegurar el cumplimiento de las nuevas normativas de movilidad, la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial ha desplegado un dispositivo de seguridad robusto en el sector. El equipo operativo dispondrá de la presencia física de 69 agentes de tránsito y 300 orientadores viales.

Es fundamental precisar que el número de agentes y orientadores asignados a la zona no es estático. Las cifras pueden ajustarse dinámicamente según las necesidades reales de la operación y la densidad de afluencia detectada en tiempo real. Esta flexibilidad permite a las autoridades responder con rapidez a cualquier incidencia que pudiera presentarse durante las horas del evento.

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Acceso al estadio y prohibiciones vehiculares

La autoridad distrital ha dejado claro que no habrá parqueadero disponible para vehículos particulares en las inmediaciones del estadio Roberto Meléndez. La única excepción para ingresar vehículos a esa zona específica recae exclusivamente en aquellos que cuenten con una autorización o acreditación especial expedida por la CONMEBOL.

Dado lo anterior, la recomendación oficial para la ciudadanía y los visitantes es llegar al recinto deportivo a pie o utilizando el transporte público disponible. Esta directriz busca reducir la congestión vehicular en las puertas del estadio y agilizar los procesos de entrada para los espectadores que esperan vivir la fiesta del fútbol de la mejor manera posible.

Vías peatonales y rutas de desvío estratégicas

El Distrito ha declarado peatonales varias vías críticas en el entorno del estadio para priorizar la seguridad de los peatones. La Avenida Murillo, específicamente entre la carrera 4 y la avenida Circunvalar, será exclusiva para el Transmetro, lo que implica que en estos tramos no se permitirá subir ni bajar pasajeros.

Quedan prohibidas las operaciones de ascenso y descenso de pasajeros en buses y taxis en segmentos específicos. Estas restricciones incluyen la Avenida Circunvalar entre las calles 45 y 46, la Avenida Murillo entre las carreras 4 y 8, la Carrera 4 entre la avenida Murillo y la calle 49, y la Calle 49 entre la carrera 4 y la avenida Circunvalar.

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Restricciones adicionales y vehículos pesados

Se prohíbe estrictamente el transporte de personas en platones, carrocerías o partes externas de vehículos, así como la circulación de animales. Asimismo, no estarán permitidos la circulación de motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos en las zonas delimitadas.

La normativa también impide el tránsito de vehículos con capacidad superior a cinco toneladas y suspende los permisos especiales de circulación para cargue y descargue. Durante la jornada del sábado 21 de noviembre, no se podrán transportar escombros, recipientes con líquidos inflamables, desechos, trasteos ni cilindros de gas domiciliario por los corredores con prohibición de circulación establecida por las autoridades de tránsito.