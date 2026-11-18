Detalles oficiales del pico y placa en Cartagena para el 19 de noviembre de 2026. Dígitos 7 y 8 para vehículos particulares, 7 y 8 para motos, y 1 y 2 para taxis. Horarios y excepciones.

La ciudad de Cartagena implementará este miércoles 19 de noviembre de 2026 sus normas habituales de restricción vehicular para mitigar la congestión en las arterias viales principales. La autoridad de tránsito del distrito turístico y comercial ha confirmado los dígitos específicos que no podrán circular durante los horarios establecidos, aplicando medidas diferenciadas según el tipo de transporte.

Dígitos Restringidos para Particulares

Para los vehículos particulares de propiedad privada, las placas que terminen en los números 7 y 8 estarán sujetas a la prohibición de circulación. Esta restricción se aplica exclusivamente durante los horarios pico de la mañana y la tarde, buscando aliviar la presión en las zonas de mayor densidad vehicular.

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El horario de vigencia para las automóviles privados comienza a las 7 de la mañana y finaliza a las 9 de la mañana. Posteriormente, la restricción se reactiva en el sector vespertino, operando desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde del mismo día 19 de noviembre de 2026.

Normativa Vigente para Motocicletas

Los propietarios de motocicletas deben tener presente que la prohibición también alcanza a los vehículos cuyos números finales de matrícula sean el 7 y el 8. A diferencia de los automóviles, la ventana de restricción para las motos es significativamente más extensa para cubrir un mayor rango de actividad urbana.

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La prohibición para motocicletas rige desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Sin embargo, existe una excepción importante para las unidades que cuenten con un permiso especial vigente, las cuales podrán transitar con normalidad durante todo el período mencionado.

Regulación Específica para Taxis

El sector del taxi opera bajo una lógica distinta para facilitar el transporte público durante las horas de mayor demanda. Para este tipo de vehículo en Cartagena, los dígitos restringidos son el 1 y el 2. Esto significa que las placas que finalicen en estos números no podrán prestar servicio comercial en las vías afectadas.

La duración de la restricción para los taxis es continua y abarca un ciclo de veinticuatro horas completo. El periodo de vigencia inicia a las 6 de la mañana y se extiende hasta las 6 de la mañana del día siguiente, 20 de noviembre de 2026, cubriendo así las noches del miércoles y la madrugada del jueves.

Vehículos Exentos de la Restricción

Existen categorías de vehículos que están completamente exentas de estas medidas, incluyendo aquellos con Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular vigente o los automotores impulsados exclusivamente por motores eléctricos con cero emisiones contaminantes, siempre que conste en su licencia de tránsito.

También gozan de exención las caravanas presidenciales, los vehículos diplomáticos y consulares, así como las unidades al servicio de las Fuerzas Militares, la Armada Nacional, la Policía Nacional, el INPEC y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Los vehículos asignados al gobernador de Bolívar y al alcalde de Cartagena tampoco están sujetos a la norma.

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Excepciones Administrativas y de Salud

Las autoridades distritales y departamentales, incluyendo secretarios y directores de departamentos administrativos, tienen vehiculos autorizados para circular. Igualmente, los vehículos de las autoridades judiciales con jurisdicción en la ciudad, así como los senadores y representantes de la Cámara, están exentos.

Las excepciones continúan con los concejales del Distrito de Cartagena, los diputados del departamento de Bolívar y los miembros de las Juntas Administradoras Locales. Los organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital también cuentan con esta autorización.

Accesos Prioritarios y Servicios Públicos

Se permiten los vehículos de inspectores urbanos de Policía, comisarios de familia, fúnebres y de emergencia debidamente identificados. Los que prestan atención médica personalizada o domiciliaria, toman muestras de laboratorio, realizan trasplantes de órganos y transportan personas con discapacidad permanente están totalmente habilitados.

Las empresas de servicios públicos domiciliarios para mantenimiento de redes, vehículos tecnológicos para energía y telecomunicaciones, recolectores de basura, grúas y control de tráfico tienen acceso. Asimismo, están exentos los vehículos acreditados para residuos hospitalarios, los blindados autorizados por la Superintendencia de Vigilancia, escoltas armados, medios de comunicación y vehículos escolares.