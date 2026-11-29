Conoce los dígitos restringidos en Cartagena para el 30 de noviembre de 2026. Horarios y detalles para vehículos particulares, motos y taxis.

La ciudad de Cartagena establece las normas de circulación vigentes para el 30 de noviembre de 2026, aplicando restricciones vehiculares para mitigar la congestión en las vías principales. Esta medida de control de tráfico impacta directamente a conductores de automotores privados, motocicletas y unidades de transporte público, definiendo un horario específico y dígitos de placa prohibidos para circular libremente.

Dígitos restringidos para particulares

Los vehículos particulares que finalicen su matrícula con los dígitos 1 y 2 no podrán circular durante las horas pico establecidas por la administración local. Las restricciones aplican estrictamente desde las 7 a.m. hasta las 9 a.m. en la mañana, y nuevamente de 6 p.m. a 8 p.m. en la tarde-noche de este domingo.

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Motocicletas con prohibiciones extendidas

Las motocicletas registradas con los últimos dígitos 1 y 2 enfrentan una restricción de circulación más prolongada que la de los autos privados en esta fecha. La prohibición para estos vehículos inicia a las 5 a.m. y se extiende hasta las 11 p.m., con la excepción única para aquellas unidades que cuenten con un permiso oficial vigente.

Regulación específica para taxis

El servicio de transporte taxi tiene un calendario de restricciones diferente al del transporte privado, enfocándose en los últimos dígitos 7 y 8 de la placa. Esta limitante de tránsito está activa las veinticuatro horas del día, comenzando a las 6 a.m. del 30 de noviembre y manteniéndose vigente hasta las 6 a.m. del 1 de diciembre.

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Objetivo y aplicación de la normativa

El pico y placa en Cartagena funciona como un mecanismo de gestión vial diseñado para mejorar el flujo vehicular en las arterias más concurridas de la ciudad. Los ciudadanos deben verificar el último número de su matriculación para evitar multas o bloqueos, ya que la aplicación es automática y rigurosa durante los rangos horarios declarados.

Planificación de rutas y excepciones

Los usuarios de la movilidad en Cartagena deben replantear sus trayectos para estos horarios críticos, utilizando transporte alternativo o ajustando sus salidas fuera de las franjas prohibidas. La observancia de estas normas es esencial para mantener la operatividad del sistema de transporte y garantizar la seguridad vial en el área metropolitana durante este día de noviembre.