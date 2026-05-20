Restricciones Veiculares en Cartagena del 21 de mayo de 2026

Infórmese sobre las restricciones vehiculares y los diferentes tipos de vehículos exentos, que podrán ser utilizados durante el pico y placa en Cartagena del 21 de mayo de 2026, con horarios de restricción y excepciones vigentes.

Infórmate sobre las restricciones vehiculares del 21 de mayo de 2026, consulta horarios, dígitos restringidos y excepciones vigentes. El pico y placa en Cartagena es una medida para mejorar el flujo vehicular y reducir la congestión en las principales vías de la ciudad.

Cada día, dependiendo del último dígito de la placa de tu vehículo, podrías tener restricciones para circular. Horario: de 7 a.m. a 9 a.m. y de 6 p.m. a 8 p.m. Horario: de 6 a.m. a 6 a.m. del día siguiente. Algunos vehículos están exentos de esta restricción, entre ellos: - Vehículos automotores impulsados exclusivamente por motores eléctricos o cero emisiones contaminantes, siempre que conste en la licencia de tránsito del vehículo.

- Caravanas presidenciales, es decir, el grupo de vehículos que circulan con el esquema de seguridad de la Presidencia de la República y estén al servicio de actividades inherentes. - Vehículos al servicio de las Fuerzas Militares, Armada Nacional, Policía Nacional, Inpec, Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y Policía Judicial.

- Vehículos de uso exclusivo de alcaldes locales, secretarios de despacho, directores y gerentes de departamentos administraos y entes descentralizados, directores administrativos, jefes de oficina y autoridades de tránsito del orden distrital y departamental. - Vehículos al servicio de las autoridades judiciales, de uso exclusivo de jueces o magistrados con jurisdicción en la ciudad. - Vehículos de uso exclusivo de concejales del Distrito de Cartagena, diputados del departamento de Bolívar y miembros de las Juntas Administradoras Locales del Distrito.

- Vehículos públicos de control como Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Personería Distrital. - Vehículos de emergencia debidamente identificados e iluminados dispuestos para movilizar personas afectadas en la salud, para prevenir o atender desastres y/o calamidades o actividades policiales. - Vehículos que presten atención médica personalizada o domiciliaria. - Aquellos que realicen labores relacionadas con el rescate de órganos y tejidos destinados al trasplante de estos.

- Vehículos al servicio de personas con situación de discapacidad. - Autómotores que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad permanente cuyo condicon motriz, sensorial o mental limiten su movilidad. - Vehículos al servicio de empresas de servicios públicos domiciliarios para el mantenimiento, instalación y reparación de las redes de servicio público.

- Vehículos dotados tecnológicamente para el mantenimiento de redes de servicios públicos esenciales (energía, telefonía, acueducto y alcantarillado, gas, semaforización o sistema de transporte masivo), así como vehículos recolectores de basura. - Vehículos acreditados para el transporte de residuos hospitalarios. - Vehículos de control de emisiones y vertimientos utilizados por organismos ambientales como EPA y Cardique, o quien haga sus veces para la revisión, atención y prevención de emisiones y vertimientos contaminantes.

- Vehículos blindados inscritos en el registro distrital automotor y autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. - Vehículos escoltas, de vigilancia y seguridad privada conducidos por personal armado autorizado y registrado ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. - Vehículos particulares de propiedad de las empresas prestadoras de servicio turístico. - Vehículos escolares de propiedad de los colegios e instituciones educativas que operan en el Distrito.

- Vehículos que distribuyan medicamentos, alimentos y/o elementos perecederos debidamente acreditados y vinculados a la actividad comercial. - Vehículos particulares tipo automóvil, campero y camioneta, destinados a la enseñanza automovilística. - Otros casos en que sean autorizados de manera temporal por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte. No respetar el pico y placa puede resultar en





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