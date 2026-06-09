Restricciones y recomendaciones para la segunda vuelta presidencial en Colombia: uso de celulares y cámaras en los puestos de votación

La Registraduría y la Procuraduría de Colombia recuerdan la prohibición de usar celulares y cámaras en los cubículos de votación durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, para evitar delitos electorales. Se permiten excepciones para medios acreditados y funcionarios del Ministerio Público. Además, se ofrecen instrucciones detalladas sobre el proceso de votación, desde la consulta de la mesa hasta la marcación del tarjetón y la conservación del certificado electoral.

La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación han recordado a los ciudadanos las restricciones sobre el uso de dispositivos móviles y cámaras en los puestos de votación para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

El objetivo principal es prevenir delitos electorales como la corrupción de sufragante y el tráfico de votos, tipificados en los artículos 390 y 390A del Código Penal colombiano. Se prohíbe el uso de celulares, cámaras fotográficas y de video dentro de los cubículos de votación, con excepciones únicamente para medios de comunicación acreditados y funcionarios del Ministerio Público que realicen labores de vigilancia electoral.

Los ciudadanos podrán usar sus dispositivos solo para mostrar la cédula de ciudadanía digital a los jurados al momento de votar. A partir de las 4:00 p. m. , una vez cerradas las urnas, testigos electorales y observadores autorizados podrán utilizar estos artefactos. Las entidades hacen un llamado para que se acaten estas disposiciones y así garantizar elecciones íntegras, transparentes y confiables.

Además, se brindan indicaciones prácticas para el día de los comicios: los puestos de votación estarán abiertos de 8 a. m. a 4 p. m. de forma continua. Los votantes deben consultar su mesa de votación en las carteleras del puesto o en la página web de la Registraduría, y presentar únicamente su cédula de ciudadanía original, ya sea la amarilla con hologramas o la digital verificable.

No se aceptan contraseñas, fotocopias, denuncias por pérdida ni imágenes del documento en el celular. Se permite llevar lapicero propio, aunque la Registraduría los suministra. Se recomienda revisar que los datos personales en el padrón estén correctos. El tarjetón de votación es único y más corto que el de elecciones parlamentarias, con fotos de los candidatos.

Para votar, se debe marcar con una equis (X) dentro del recuadro correspondiente; si la marca toca otro recuadro, el voto puede anularse. Ante dudas, es aconsejable consultar al jurado antes de marcar. Si se comete un error, se puede solicitar una nueva tarjeta electoral antes de depositarla en la urna.

Asimismo, es crucial no confundir el voto en blanco, que requiere marcar expresamente esa casilla, con dejar el tarjetón sin marcar, lo que no se contabiliza como voto válido ni en blanco. Se insiste en evitar el uso del celular dentro del cubículo para preservar el secreto del voto.

Finalmente, se debe conservar el certificado electoral, ya que otorga beneficios como descuentos en trámites





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