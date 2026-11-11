Resulta el sorteo de la Lotería de la Cruz Roja con premio de diez mil millones

El sorteo 3179 de la Lotería de la Cruz Roja del 10 de noviembre de 2026 otorgó diez mil millones de pesos al número 7341. Otros juegos como la Lotería del Huila, Sinuano Noche, Caribeña Noche y Super Astro Luna también publicaron sus resultados.

El sorteo número 3179 de la Lotería de la Cruz Roja, realizado el martes 10 de noviembre de 2026, otorgó el premio mayor de diez mil millones de pesos al número ganador 7341, con la serie 163.

Detalles del sorteo de la Cruz Roja

La combinación ganadora se definió con el número 7341 y la serie 163, formando la cifra completa 7341‑163 que recibió el premio mayor. Esta cifra representa el 0,01 % de los boletos vendidos, consolidándose como la cifra más alta emitida en los últimos años.

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Los apostadores que eligieron el número 7341 consultaron los resultados a través de la página oficial de la Cruz Roja y el sitio de apuestas virtuales. Los medios locales retransmitieron el sorteo con gráficos que ilustran la evolución de los premios a lo largo del calendario de la lotería.

Resultados de otras loterías del mismo día

El martes 10 de noviembre de 2026, la Lotería del Huila emitió el sorteo número 4781, donde el premio mayor de dos mil millones de pesos fue asignado al número 4988 con la serie 068.

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El juego Sinuano Noche reportó su combinación ganadora, con el número 5752 y la quinta cifra 6, mientras que la Caribeña Noche entregó el número 9030 y la quinta cifra 1 como su ganadora.

El juego de Super Astro Luna, también en ese mismo día, sorteó el número 9400. La suerte de los participantes se vio acompañada de la señal zodiacal de Leo, logrando que el juego completara todas las combinaciones previstas.

Impacto en los apostadores y próximos pasos

Los ganadores de la Cruz Roja tendrán que presentar la copia de su boleto y los documentos de identidad antes del 24 de noviembre para recibir la entrega de los diez mil millones de pesos. La organización asegura que el proceso se realizará en las oficinas municipales de Bogotá.

Los participantes de las otras loterías deberán validar sus boletos ante los agentes de venta y las autoridades locales antes de la fecha límite establecida por cada entidad. Los boletos no vinculados a combinaciones ganadoras seguirán disponibles en la rifa de caridad de la Cruz Roja, con los ingresos destinados a la asistencia médica regional.

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La semana siguiente se prevé que el gobierno anuncie la publicación de la próxima jornada de premios de la Lotería del Huila y la actualización de los boletos de la Lotería de la Cruz Roja para la temporada de diciembre. Los apostadores invitados también pueden esperar un aumento en los premios de la siguiente ronda, según la organización municipal.