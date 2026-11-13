Resultado del Paisita Noche del 13 de noviembre de 2026: Ganador 4175 y guía de cobro

Conozca el número ganador del sorteo del 13 de noviembre de 2026 y los pasos exactos para cobrar premios de El Paisita 2 en puntos autorizados.

El sorteo matutino El Paisita Día mantiene su tradición en los almuerzos colombianos, mientras que El Paisita Noche, oficialmente conocido como El Paisita 2, se ha consolidado como el ritual de cierre de jornada para miles de apostadores en el país. La Lotería de Medellín continúa vigilando estos eventos de alta participación, destacando la dinámica única de elegir un animal que acompaña al número ganador, una característica distintiva frente a otras modalidades de juego.

Resultados del 13 de noviembre de 2026

La autoridad loterística confirmó que el número ganador exclusivo para el sorteo realizado el viernes 13 de noviembre de 2026 fue el 4175. En este evento específico, la entidad asignó también al animal 4175-León como la figura de la suerte asociada a dicha combinación numérica. Este resultado permite a los jugadores verificar sus tiquetes en tiempo real, aprovechando la transmisión oficial del canal Teleantioquia que cubre la ceremonia en vivo.

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Horarios de transmisión en Teleantioquia

El Paisita Noche ajusta sus horarios estratégicamente para alinearse con la programación estelar de la televisión regional y nacional. Los sorteos programados de lunes a sábado se llevan a cabo diariamente a las 6:00 p.m., ofreciendo un cierre de jornada regular. Por otro lado, las emisiones de los domingos y días festivos se celebran a las 8:00 p.m., asegurando la máxima audiencia para los apostadores que siguen este chance.

Planes de premios y combinaciones

El chance premia diferentes niveles de aciertos según la cantidad de cifras acertadas en el número ganador. Si logra las cuatro cifras en el orden exacto, obtiene el Súper Pleno, que paga $4.500 por cada peso apostado. Si acierta las cuatro cifras en cualquier orden, recibe el premio de Súper Combinado, con un pago de $308 por cada peso apostado. Quienes acierten tres cifras en el orden exacto ganan el Pleno, con un premio de $400 por cada peso apostado.

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El plan de premios también incluye opciones para combinaciones de tres cifras, donde el combinado de tres cifras entrega $83 por cada peso apostado. Existen premios para aciertos parciales más pequeños: acertar dos cifras, conocido como Pata, paga $50 por cada peso apostado, mientras que acertar una cifra, llamada Uña, otorga $5 por cada peso apostado. Esta estructura brinda múltiples oportunidades de ganar y se adapta a todos los presupuestos disponibles.

Requisitos para cobrar premios de El Paisita 2

Si su número resultó favorecido en el sorteo de anoche o de hoy de El Paisita Noche, el proceso de cobro depende del valor del premio. Para premios menores a 48 UVT ($2.259.120), puede cobrar directamente en los puntos de red autorizados, como Paga Todo o Puntos de Suerte en Santander, presentando su tiquete original y cédula. Los requisitos obligatorios para el cobro incluyen el formulario original de la apuesta en perfecto estado, sin enmendaduras ni borrones, y un documento de identidad original.

Los requisitos varían según el monto del premio del Paisita. Para premios inferiores a $500.000 COP, el cobro se realiza directamente en cualquier punto de venta autorizado o caja de la red operadora. Si el premio es igual o superior a $500.000 COP, es necesario acudir a las oficinas o puntos habilitados como cajas principales y diligenciar el formato de identificación del ganador.

Cobranzas superiores y retenciones fiscales

Cuando los premios superan el tope de 182 UVT, la normatividad exige adicionalmente presentar una certificación bancaria vigente expedida con máximo 30 días de anterioridad a nombre de la persona que ganó. En este caso, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Si el premio supera el monto de $2.259.120, se aplicará automáticamente el 20% de retención en la fuente por ganancia ocasional.

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El valor del animal en las apuestas

El Paisita Noche ofrece una capa adicional de estrategia con la quinta cifra. Al igual que en su versión diurna, se extrae una quinta balota que permite acceder a premios adicionales por combinaciones de tres y cuatro cifras. Muchos apostadores combinan su número con figuras como el Delfín, el Conejo o el Zorro, buscando acertar el animal junto con las cifras. Esta modalidad puede incrementar significativamente el premio en apuestas especiales como el Suertudo.