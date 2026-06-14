Resultado del Super Astro Luna del Sábado 13 de Junio de 2026 y Sorteos en Colombia

Consulte el resultado del Super Astro Luna del sábado 13 de junio de 2026 y revise si su número y signo fueron los ganadores. Se juega todos los días en Colombia, incluyendo domingos y festivos, con sorteos en la jornada nocturna. Generalmente, los sorteos de Super Astro Luna incluyen un signo zodiacal y un número de cuatro cifras (desde 0000 hasta 9999). Este número se combina con el signo para formar la apuesta. Los premios varían según la modalidad de juego elegida. Puedes ganar dependiendo de cuántos números y el signo que elegiste coincide con el resultado del sorteo. El sorteo se realiza a diario, y los resultados se anuncian en diferentes medios, incluyendo televisión, radio y plataformas en línea. Hay varias formas de jugar, como el ‘Astro Sol’ y ‘Astro Luna’, que varían en términos de premios y costos de la apuesta. El plan de premios del Super Astro Luna es de 2 cifras + signo=paga 100 veces lo apostado. Denuncian presencia de propaganda política en la escultura Puerta del Sol de Bucaramanga; IMCT realizó la limpieza de la obra.

Consulte el resultado del Super Astro Luna del sábado 13 de junio de 2026 y revise si su número y signo fueron los ganadores. Se juega todos los días en Colombia, incluyendo domingos y festivos, con sorteos en la jornada nocturna.

Generalmente, los sorteos de Super Astro Luna incluyen un signo zodiacal y un número de cuatro cifras (desde 0000 hasta 9999). Este número se combina con el signo para formar la apuesta. Los premios varían según la modalidad de juego elegida. Puedes ganar dependiendo de cuántos números y el signo que elegiste coincide con el resultado del sorteo.

El sorteo se realiza a diario, y los resultados se anuncian en diferentes medios, incluyendo televisión, radio y plataformas en línea. Hay varias formas de jugar, como el ‘Astro Sol’ y ‘Astro Luna’, que varían en términos de premios y costos de la apuesta. El plan de premios del Super Astro Luna es de 2 cifras + signo=paga 100 veces lo apostado.

Denuncian presencia de propaganda política en la escultura Puerta del Sol de Bucaramanga; IMCT realizó la limpieza de la obra





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