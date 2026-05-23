Resultado exacto del Super Astro Luna del 22 de mayo y solicitud de revocar la medida cautelar de Atlas Intel

Aproveche la oportunidad de conocer si ha sido uno de los afortunados apostadores tras el sorteo del Super Astro Luna del 22 de mayo de 2026 y vea si la Procuraduría revocó la medida cautelar de Atlas Intel en el CNE.

El resultado del Super Astro Luna del 22 de mayo, sorteado a la 10:50 de la noche, ya está disponible. La combinación ganadora fue la siguiente: '' (Capricorn).

Conozcalo aquí en Noticias RCN para saber si fuiste uno de los afortunados. El Super Astro Luna continúa siendo uno de los juegos de apuestas más populares del día gracias a su combinación ganadora basada en la precisión absoluta. El signo zodiacal y las cifras deben coincidir para acceder al premio mayor.

Recuerda que el signo zodiacal es un elemento crucial en la dinámica del juego y que la expectativa se concentra en la próxima combinación que defina el próximo sorteo. Prosecución pide revocar la medida cautelar de Atlas Intel en CNE La Procuraduría emitió un concepto en relación con la medida cautelar que había impedido la venta de combustible en más de 200 estaciones de distribución al Grupo Atlas Intel, y solicitó su revocación en caso de duda.

La Procuraduría solicitó la revoca definitiva y cualquier decisión se tomó en Pleno. ¡Participa y descubre si has sido uno de los afortunadosбра>(aa)





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