Resultado Super Astro Luna 1 de noviembre 2026: Horario y combinaciones

Conoce el resultado exacto del Super Astro Luna del 1 de noviembre de 2026. Detalles del horario especial, horarios futuros y diferencias con el Astro Sol.

El sorteo del Super Astro Luna correspondiente al 1 de noviembre de 2026 se llevó a cabo en la noche, inaugurando una nueva serie de resultados para este mes. Este juego de suerte y azar realizó su primera extracción del mes con un horario especial, permitiendo a los participantes conocer nuevas combinaciones durante el fin de semana. A pesar de que los domingos suelen ser días de descanso comercial, esta modalidad mantiene su programación ininterrumpida.

Resultados y comparativa del sorteo

La jornada llegó después del cierre de octubre, mes en el que se realizaron extracciones diarias con diversas combinaciones de cuatro cifras y signos zodiacales. Ahora, con la llegada de noviembre, se inicia un nuevo calendario donde cada resultado es independiente de los anteriores. La combinación ganadora fue publicada por el operador para que los participantes verifiquen sus comprobantes y determinen si cumplen las condiciones para acceder a las categorías de premios.

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Horarios y diferencia con el Astro Sol

Es fundamental no confundir las modalidades, ya que el Super Astro Luna y el Super Astro Sol tienen reglas distintas. El Super Astro Luna destaca por realizar extracciones los siete días de la semana, incluidos domingos y festivos, a diferencia del Astro Sol que no sorteó en esas jornadas. Para los domingos y días festivos, la extracción se establece a las 8:30 de la noche, mientras que de lunes a viernes en días no festivos ocurre a las 10:50 p. m.

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Calendario de sorteos próximos

Después de la jornada del 1 de noviembre, el siguiente sorteo del Super Astro Luna se realizará el lunes 2 de noviembre. Esta fecha es un día festivo en Colombia por la conmemoración de Todos los Santos, por lo que aplicará el horario nocturno especial de las 8:30 p. m. Los participantes deben verificar cuidadosamente que la fecha, la modalidad, las cifras y el signo zodiacal correspondan exactamente a la apuesta registrada para asegurar la validez de sus jugadas.