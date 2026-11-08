Resultados Baloto y Baloto Revancha 7 de noviembre: premios por 24.200 millones

Conoce los números ganadores del Baloto y Baloto Revancha del sábado 7 de noviembre. Premios acumulados de 19.200 y 5.000 millones de pesos para Colombia.

Este sábado 7 de noviembre se celebró el sorteo oficial de Lotería de Bogotá, marcando una jornada clave para los apostadores colombianos que aguardaban los resultados de Baloto y Baloto Revancha. Estos dos juegos de azar, reconocidos por generar esperanza de cambio económico inmediato, presentaron cifras acumuladas históricamente altas que podrían transformar la vida de los afortunados.

La expectativa se centró en dos premios mayores significativos. El juego principal Baloto ofrecía un acumulado de 19.200 millones de pesos, mientras que la modalidad secundaria Baloto Revancha alcanzó la cifra de 5.000 millones de pesos. Estas sumas representan oportunidades únicas para quienes acertaron la combinación completa de números durante la transmisión nocturna.

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Mecánica y Costos de Participación en el Juego

El formato de juego exige seleccionar cinco números enteros del 1 al 43 y una superbalota adicional del 1 al 16. Para garantizar el premio mayor, es obligatorio acertar los seis elementos seleccionados. El costo base de una apuesta individual se establece en 6.000 pesos. Los participantes pueden añadir la modalidad Revancha por 3.000 pesos adicionales, elevando el total a 9.000 pesos por jugada.

Los sorteos se realizan tres veces por semana, específicamente los lunes, miércoles y sábados. Las transmisiones oficiales ocurren entre las 11:00 y las 11:15 de la noche, garantizando un horario fijo para la audiencia nacional. La difusión del evento es responsabilidad directa de Canal 1, el canal estatal encargado de garantizar la transparencia del proceso de extracción de bolas.

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Validación Oficial y Canales de Consulta de Datos

La verificación de los resultados debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales designados por la Lotería de Bogotá. Los apostadores tienen la responsabilidad de consultar tanto la página web oficial del Baloto como los puntos de venta autorizados para confirmar sus boletos. La falta de validación en estos medios no constituye prueba de ganador ante la entidad organizadora.

Es fundamental revisar cada número acertado, incluyendo la superbalota, ya que existen múltiples categorías de premiación. Acertar el premio mayor no es el único método para obtener retornos económicos. Los usuarios pueden recibir pagos menores dependiendo de la cantidad exacta de números coincidentes en su combinación.

Cronograma de Próximos Sorteos y Transmisiones

La entidad organizadora mantiene un cronograma estricto para los próximos eventos de juego. Los aficionados pueden esperar las siguientes fechas de sorteo en los días hábiles y fines de semana restantes. La constancia en la consulta de resultados es vital para mantener la vigencia de los premios dentro de los plazos establecidos.

La transparencia en la publicación de los números ganadores asegura la confianza del público. Los resultados oficiales se publican inmediatamente después de la conclusión del proceso de extracción. Los participantes deben evitar fuentes no verificadas que puedan ofrecer información errónea o fraudulenta sobre los aciertos de la jornada.