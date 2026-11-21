Descubre el número ganador de la Caribeña Noche del 20 de noviembre de 2026, aprende cómo funcionan los premios, los impuestos sobre ganancias y los pasos para reclamar tu premio.

El sorteo nocturno de la Lotería Caribeña se consolida como una de las actividades de entretenimiento más populares entre los jugadores colombianos. La próxima jugada tendrá lugar en la noche del viernes 20 de noviembre de 2026, continuando con la tradición de ofrecer premios atractivos a los participantes que acierten con sus combinaciones numéricas.

Cada noche, la Lotería Caribeña Noche abre una oportunidad para que los aficionados prueben su suerte. El horario oficial para la realización del sorteo se establece a las 10:34 p.m. durante la semana, mientras que los domingos y días festivos el evento se adelanta a las 8:34 p.m. Esta constancia horaria permite a los jugadores planificar sus apuestas con antelación.

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Resultados del sorteo viernes 20 de noviembre

El número ganador para el sorteo de hoy, viernes 20 de noviembre de 2026, es el 1687. Este resultado final se desglosa en las tres primeras cifras que son 168 y en las tres últimas cifras que corresponden al 687. Además, la clasificación conocida como La Quinta otorga el premio asociado al número completo 1687-2. Esta información oficial determina a los ganadores directos de la modalidad Pleno y permite verificar las coincidencias parciales para otras categorías de premios.

Los participantes deben seleccionar un número de cuatro dígitos que pueda variar entre 0000 y 9999. Una vez elegido el número, los jugadores tienen la opción de decidir la cantidad de dinero que desean apostar. El proceso es directo, pero requiere atención a los detalles, ya que el premio se cobra según la cantidad de cifras acertadas y el valor apostado inicial.

Modalidades de apuestas y estructura de premios

En el formato Chance Caribeña Noche, el premio se determina posteriormente según cuántas cifras del número jugado coincidan con el resultado del sorteo. Por esta razón, no todas las apuestas tienen el mismo pago ni garantizan el mismo retorno financiero. Una apuesta que acierta una mayor cantidad de cifras puede representar un premio superior, dependiendo de la modalidad seleccionada por el apostador.

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El valor del premio está directamente relacionado con el monto de la apuesta y la modalidad elegida. Para ilustrar esta estructura, el plan de premios habitual de la Caribeña Noche establece pagos específicos por cada peso apostado. Los jugadores buscan principalmente las modalidades que ofrecen los retornos más altos ante las coincidencias más precisas.

La categoría de 4 cifras directas, también conocida como Pleno, ofrece un retorno de $4.500 por cada peso apostado. Esta es la modalidad principal que buscan la mayoría de los participantes. En segundo lugar, la opción de 4 cifras combinadas paga $208 por cada peso apostado. Estas cifras demuestran la variabilidad en los pagos según la precisión del número seleccionado.

Para quienes aciertan tres dígitos, la modalidad de 3 cifras directas paga $400 por cada peso apostado. La opción combinada de 3 cifras ofrece un pago menor de $83 por cada peso apostado. En el extremo inferior de la escala, acertar solo dos cifras, conocido como Pata, devuelve $50 por cada peso apostado. Finalmente, la opción mínima de 1 cifra o Uña paga $5 por cada peso apostado.

Regulación fiscal sobre ganancias de lotería

En Colombia, las ganancias obtenidas de la lotería están sujetas a impuestos que deben ser considerados al momento de cobrar. Las ganancias de la lotería se consideran una renta ocasional, la cual está sujeta al Impuesto de Ganancia Ocasional. Este impuesto específico se aplica únicamente a premios que exceden un monto determinado establecido por la ley.

Para determinar si un jugador está sujeto al impuesto, primero debe verificar si el monto del premio supera el umbral establecido para la base gravable del Impuesto de Ganancia Ocasional. La tarifa impositiva generalmente se calcula aplicando un 20% sobre el monto que excede el umbral exento. Este porcentaje se deduce del exceso, no del total del premio.

En 2024, el umbral exento para el Impuesto de Ganancia Ocasional se fijó en 6.000 UVT (Unidad de Valor Tributario). El valor de la UVT para ese año fue de aproximadamente 42.410 pesos colombianos. Esta equivalencia representa un umbral exento de unos 254.460.000 pesos colombianos. Para premios superiores a este monto, el ganador deberá pagar el impuesto sobre el exceso del umbral.

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Es importante verificar la normativa actual al ganar un premio de lotería. Se recomienda consultar con un asesor fiscal para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales y calcular correctamente el impuesto a pagar. Esta precaución evita sanciones y asegura que el jugador retenga la mayor parte de sus ganancias legítimas.

Procedimientos para reclamar premios

Para participar en la Caribeña Noche bajo el lema de que quien la gana es quien la goza, los jugadores pueden adquirir sus boletos en los puntos de venta autorizados en todo el país. Si al revisar los resultados de la noche se confirma que el número es ganador, el jugador debe seguir pasos específicos y cumplir requisitos legales para retirar el dinero.

El documento fundamental es el tiquete original, el cual debe estar en perfecto estado físico. No se aceptan tiquetes rotos, enmendados, con tachaduras o donde el código de barras o pin de seguridad no sea legible. Junto al tiquete, se exige un documento de identidad original, ya sea cédula de ciudadanía o extranjería. No se admiten fotocopias ni contraseñas sin hologramas, y el jugador debe ser mayor de edad para cobrar.

Los requisitos adicionales varían según el valor del premio en el chance Caribeña. Para premios menores por debajo de 48 UVT, solo se exige la presentación de los documentos básicos y el tiquete ganador original en el punto de venta autorizado. Este proceso es el más ágil y sencillo para los pequeños ganadores.

Para premios medianos entre 48 y 181 UVT aproximadamente, se requiere diligenciar el formulario de identificación del ganador o formatos de control como el SIPLAFT según corresponda. Esta etapa añade burocracia para verificar la identidad del beneficiario y prevenir fraudes financieros.

Los premios altos superiores a 182 UVT exigen diligenciar formatos especiales de identificación de pagos. Por lo general, se solicita una certificación bancaria reciente con una antigüedad no mayor a 30 días a nombre del ganador. Este documento es necesario para realizar el desembolso por transferencia electrónica a una cuenta bancaria verificada.

El lugar para reclamar el premio depende del monto ganado. En el mismo punto autorizado donde se compró el chance, el jugador puede reclamar si el premio está dentro del monto permitido para ese establecimiento. Si el premio es de mayor valor y excede los límites locales, debe reclamarse en una oficina autorizada del operador. Esta distinción asegura la seguridad en el manejo de grandes sumas de dinero.