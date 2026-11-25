La Universidad de Cartagena reveló los puntajes. Luis Fernando Bueno González encabeza la lista con 39 por ciento. La Procuraduría investiga la Asamblea de Santander por posibles irregularidades en el proceso de selección.

La Universidad de Cartagena confirmó los resultados preliminares de la valoración de antecedentes para la Contraloría de Santander. Luis Fernando Bueno González lidera la clasificación con un 39 por ciento de los puntos asignados en esta etapa. Este proceso es parte de la segunda convocatoria pública para elegir al máximo funcionario de control fiscal del departamento.

Liderazgo de Bueno en Valoración

Luis Fernando Bueno González obtuvo el puntaje más alto en la evaluación académica y profesional con un 39 por ciento. Su puntuación final incluyó 84 puntos en la prueba de conocimientos con 42 respuestas correctas. Este candidato fue predecesor en intentos por la Contraloría de Cartagena y la Rectoría de la Universidad Industrial de Santander. En la UIS, compitió contra Hernán Porras sin éxito.

Also read Mamá de Pipe Bueno apoyó a Luisa Fernanda W cuando decidió irse de la casa con sus hijos

Puntajes de Candidatos en Competencia

Nisson Alfredo Vahos Pérez alcanzó un 36 por ciento en experiencia y 82 puntos en conocimientos. Este excontralor demandó previamente a Rodolfo Hernández Suárez y solicitó su muerte política ante el Consejo de Estado. Carlos Fernando Pérez obtuvo un 33,55 por ciento y 66 puntos en la prueba. Jairo Alberto Pérez Domínguez sumó un 33,50 por ciento y 82 puntos correctos en la evaluación escrita.

Armando Motta y Resultados Técnicos

Armando Motta Rueda destacó en la prueba de conocimientos con 94 puntos de 50 preguntas posibles. Su valoración en hoja de vida alcanzó un 32,00 por ciento. Héctor Fabián Pérez Boada lideró la prueba escrita pero obtuvo un 30 por ciento en antecedentes. Este candidato renunció a la Contraloría General bajo solicitud de Jorge Eliécer Laverde.

Advertisement

Supervisión de la Procuraduría Regional

La Procuraduría abrió investigaciones formales en noviembre contra seis diputados de la Asamblea de Santander. La investigación se centra en presuntas irregularidades por parte de las mesas directivas de 2025 y 2026. Los miembros sometidos a escrutinio incluyen a Víctor Palacios, Ramón Ramírez y Diana Jiménez del primer proceso.

Próximos Pasos y Contestaciones Legales

La elección de contralor está programada para el 30 de diciembre según el cronograma establecido. El Consejo de Estado debe resolver las apelaciones presentadas por la Gobernación y Reynaldo Mateus. Estas partes cuestionaron la anulación de la Resolución 077 de 2025 por el Tribunal Administrativo de Santander. Los abogados sostienen que la mesa directiva actual enfrenta cargos de prevaricato por proceder con la convocatoria vigente.