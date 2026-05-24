Resultados de Cannes 2026: Mungiu se lleva la Palma de Oro y triunfo histórico para el cine español

El Festival de Cannes 2026 concluye con la victoria de Cristian Mungiu y un reconocimiento especial a los directores españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo.

El prestigioso Festival de Cannes ha llegado a su conclusión en su edición número 79, dejando tras de sí un palmarés marcado por la diversidad, la carga política y el reconocimiento al talento emergente y consagrado.

El máximo galardón, la codiciada Palma de Oro, fue otorgada al cineasta rumano Cristian Mungiu por su obra titulada 'Fjord'. Esta cinta, protagonizada por Sebastian Stan y Renate Reinsve, ha sido descrita como una pieza fundamental para reflexionar sobre el estado actual del mundo. Durante su discurso de aceptación, Mungiu no dudó en imprimir un tono político a sus palabras, señalando que la película representa un riesgo necesario al elevar la voz frente a los peligros sociales contemporáneos.

El director rumano subrayó que las sociedades actuales se encuentran fracturadas y radicalizadas, convirtiendo su filme en un compromiso explícito contra cualquier forma de integrismo y un llamado urgente a la tolerancia, la inclusión y la empatía, valores que, según él, deben aplicarse con mayor frecuencia en la vida cotidiana. La jornada de premios estuvo marcada por una generosidad inusual del jurado, presidido por el cineasta Park Chan-Wook, quien decidió conceder premios dobles en diversas categorías.

El Gran Premio del Jurado recayó en 'Minotauro', la cinta del director ruso Andrei Zviaguintsev, quien se convirtió en uno de los momentos más intensos de la ceremonia. Zviaguintsev utilizó la plataforma global del festival para lanzar un mensaje directo y contundente al presidente de Rusia, Vladímir Putin, instándole a poner fin a la carnicería en Ucrania.

En otras categorías, el premio al mejor guion fue para el francés Emmanuel Marre por 'Notre Salut', mientras que el premio del Jurado fue para 'Das Geträumte Abenteuer' de Valeska Grisebach. En el apartado actoral, la distinción a la mejor actriz fue compartida por Virginie Efira y Tao Okamoto por su trabajo en 'Soudain' de Rysuke Hamaguchi.

Por su parte, el premio al mejor actor fue para Emmanuel Machia y Valentin Campagne por 'Coward', resultando en una sorpresa absoluta para la industria, ya que la mayoría de los críticos daban por sentada la victoria de Javier Bardem por su actuación en 'El ser querido'. Uno de los hitos más celebrados de esta edición fue el triunfo de los directores españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como los Javis, quienes se alzaron con el Premio de Dirección por su película 'La bola negra'.

Este reconocimiento, el tercero más importante del festival, fue compartido con el polaco Pavel Pawlikowski por su obra 'Fatherland', un retrato crudo y estéticamente impecable en blanco y negro sobre la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial centrado en la figura de Thomas Mann.

'La bola negra', inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca que exploraba la homosexualidad, fue elogiada como un vehículo para la empatía y la humanidad. Ambrossi, visiblemente emocionado, destacó la importancia de honrar a sus predecesores dentro de la comunidad LGTBIQ+.

La cinta cuenta con un elenco estelar que incluye el debut actoral de Guitarricadelafuente, junto a Carlos González, Milo Quifes, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas, Glenn Close y Penélope Cruz, quien fue fundamental en el proceso de producción para lograr la magnitud que los directores soñaban. Finalmente, la sección de cortometrajes dejó un sabor agridulce para la delegación colombiana.

Theo Montoya, quien ya había participado en el festival hace seis años, compitió en la sección oficial con 'Pelotón Trueno', pero no logró alcanzar la cima. La Palma de Oro en cortometrajes fue otorgada al argentino Federico Luis por su obra 'Para los contrincantes'.

El cortometraje ganador narra la historia de Damian López, un niño con el sueño de convertirse en campeón de boxeo en México, y fue premiado por unanimidad por el jurado al considerarlo una representación conmovedora del alma infantil frente a las primeras lecciones difíciles de la vida. El cierre de Cannes 2026 reafirma la función del cine no solo como entretenimiento, sino como un espejo crítico de las tensiones sociales y un puente hacia la comprensión mutua entre culturas y perspectivas opuestas





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