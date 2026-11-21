Descubre c#U00f3mo jugar, entender la retenci#U00f3n del 20% en fuente y los pasos legales para cobrar premios de Dorado Tarde ante SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A.

El sorteo de chance Dorado Tarde mantiene su estatus como una de las apuestas de azar m#U00e1s populares y accesibles en Colombia, destac#U00e1ndose por su frecuencia diaria y la facilidad con la que los ciudadanos pueden participar. Este evento se lleva a cabo de lunes a s#U00e1bado, excluyendo los d#U00edas festivos, y la extracci#U00f3n oficial se transmite por televisi#U00f3n a las 3:25 p.m. a trav#U00e9s del Canal Uno.

Resultados Dorado Tarde del s#U00e1bado 21 de noviembre 2026

La loter#U00eda Dorado Tarde ofrece resultados diarios que son transmitidos en vivo, permitiendo a los jugadores verificar sus billetes de inmediato. Para el sorteos espec#U00edfico del s#U00e1bado 21 de noviembre de 2026, los resultados oficiales incluyen el n#U00famero ganador completo, desglosado en sus tres primeras cifras y sus tres #U00faltimas cifras, adem#U00e1s de la combinaci#U00f3n de La Quinta. Los participantes pueden consultar estos valores en puntos autorizados o a trav#U00e9s de los canales oficiales de emisi#U00f3n.

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El mecanismo de juego requiere que los jugadores adquieran un billete que contiene una serie de cuatro d#U00edgitos. Durante la emisi#U00f3n en el Canal Uno, se extraen cuatro n#U00fameros de una t#U00f3mbola que contiene cifras del 0 al 9. Los jugadores tienen la opci#U00f3n de apostar de forma directa, lo que implica acertar los n#U00fameros en el mismo orden exacto, o de forma combinada, lo que permite ganar si los d#U00edgitos coinciden aunque no est#U00e9n en la posici#U00f3n original.

Adem#U00e1s de las cuatro cifras principales, existe la opci#U00f3n de agregar La Quinta, un n#U00famero extra que expande las posibilidades de ganancia y ofrece combinaciones adicionales para los participantes. Esta estructura de juego ha consolidado a Dorado Tarde como una opci#U00f3n com#U00fan y familiar en los puntos de venta Paga Todo, facilitando el acceso a la loter#U00eda para una amplia audiencia.

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Regulaci#U00f3n fiscal y retenci#U00f3n del 20% en fuente

Los juegos de suerte y azar en Colombia est#U00e1n sujetos a regulaciones fiscales estrictas que afectan directamente al momento del cobro del premio. Seg#U00fan lo establecido en los art#U00edculos 306, 402 y 404-1 del Estatuto Tributario, los juegos de azar est#U00e1n gravados con un impuesto de retenci#U00f3n en la fuente del 20% para pagos iguales o superiores a 48 UVT. Este impuesto se clasifica como una ganancia ocasional.

Es fundamental aclarar que el responsable de retener y girar estos fondos es la entidad que entrega el premio, no el ganador. Por ejemplo, si una persona obtiene un premio de 500 millones de pesos, la loter#U00eda o chance descontar#U00e1 autom#U00e1ticamente 100 millones de pesos por concepto de retenci#U00f3n en la fuente. El ganador recibir#U00e1 netamente 400 millones, sin perjuicio de otras obligaciones tributarias que puedan aplicarse en su declaraci#U00f3n de renta.

El Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) tambi#U00e9n aplica sobre los juegos de azar seg#U00fan la ley colombiana. La estructura tributaria busca regular los ingresos provenientes de estas apuestas, asegurando que las ganancias cumplan con los est#U00e1ndares fiscales nacionales. Los jugadores deben estar conscientes de que los montos reportados en los tiquetes son brutos antes de estos descuentos obligatorios.

Requisitos legales para reclamar el premio

El tiquete f#U00edsico funciona como un t#U00edtulo valor que constituye el #U00fanico soporte legal para el cobro del premio. Es imperativo proteger el billete impreso, ya que si se encuentra roto, borroso, mojado o con enmendaduras, el sistema lo rechazar#U00e1 autom#U00e1ticamente, haciendo que el jugador pierda el derecho a reclamar. No se aceptan fotocopias ni denuncias por p#U00e9rdida del documento f#U00edsico.

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El proceso de cobro es estrictamente presencial y requiere que el solicitante sea mayor de edad. Debe presentar su documento de identidad original, ya sea la c#U00e9dula de ciudadan#U00eda f#U00edsica con hologramas o la c#U00e9dula digital emitida por la Registradur#U00eda. Los puntos autorizados para este tr#U00e1mite incluyen las oficinas principales de Paga Todo en Bogot#U00e1 y otros puntos de venta habilitados para el cobro de premios.

Los tiempos de vencimiento son un factor cr#U00edtico que muchos jugadores pasan por alto. En Colombia, se cuenta con un plazo m#U00e1ximo de un a#U00f1o contado a partir del d#U00eda del sorteo para reclamar el dinero. Si este plazo expira sin que se realice el cobro, el premio caduca y los fondos se transfieren por ley al sistema de salud p#U00fablica del pa#U00eds, eliminando cualquier posibilidad de reclamo futuro.

Pol#U00edticas de cobro y entidades autorizadas

Las entidades encargadas de la gesti#U00f3n de estos premios establecen condiciones claras para prevenir fraudes. No se pagar#U00e1n formularios premiados presentados para el cobro a SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. si estos provienen de otras empresas o comercializadoras de apuestas no autorizadas. Esta pol#U00edtica asegura que solo los tiquetes oficiales sean canjeados en los canales correctos.

La persona que gane el chance debe dirigirse a los puntos de venta habilitados para gestionar el cobro, asegurando que todo el proceso se realice dentro del a#U00f1o l#U00edmite establecido. Para mayor claridad, los beneficiarios pueden consultar cu#U00e1l es el punto autorizado m#U00e1s cercano a su ubicaci#U00f3n exacta o verificar el valor espec#U00edfico de su premio proporcionando su barrio o ciudad al personal autorizado en los centros de pago.