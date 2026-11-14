Resultados de El Paisita 1 del 14 de noviembre de 2026

Descubre los números ganadores de El Paisita 1, los premios por cada peso, los horarios del sorteo y los requisitos legales para cobrar tu premio.

El sorteo de El Paisita 1, reconocido oficialmente como El Paisita Día, entregó sus resultados el sábado 14 de noviembre de 2026, consolidando su estatus como una referencia principal en el mercado de juegos de azar nacional. Este evento, organizado por la Lotería de Medellín, ha logrado conectar profundamente con la identidad cultural de Antioquia y el Eje Cafetero, atrayendo a apostadores de todo el territorio colombiano que buscan validación institucional y frecuencia diaria.

Resultados Oficiales del Sorteo

En esta edición del sábado, los participantes verificaron los números correspondientes al sorteo principal. La estructura oficial del resultado incluye la identificación de tres primeras cifras y tres últimas cifras, además de la generación del número completo ganador. Este formato permite múltiples formas de apostando, donde la coincidencia exacta de las cuatro cifras garantiza el premio máximo, mientras que combinaciones parciales ofrecen rendimientos diferentes.

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Modalidades y Horarios de Participación

La Lotería de Medellín mantiene un cronograma estricto para la recepción de apuestas y la realización de los sorteos. Durante la semana, de lunes a sábado, el sorteo se realiza puntualmente a la 1:00 p.m. hora colombiana. En los días domingos y festivos, el horario se traslada a las 2:00 p.m. Los jugadores pueden seleccionar desde una hasta cuatro cifras, optando por modalidades como la pata, que se enfoca en las últimas cifras, o La Quinta, que añade un elemento adicional de complejidad y premio.

Escalera de Premios y Retribuciones

El sistema de pagos está diseñado para recompensar diferentes niveles de precisión en la apuesta. El premio de Súper pleno, que exige acertar las cuatro cifras en orden exacto, ofrece $4.500 por cada peso apostado. Para quienes optan por el Súper combinado de cuatro cifras, el retorno es de $308 por peso. Las apuestas de tres cifras, conocidas como Pleno, pagan $400 por cada peso, mientras que el combinado de tres cifras retorna $83. En el caso de la pata, que requiere acertar dos cifras, el premio es de $50 por cada peso apostado. Finalmente, la apuesta de una sola cifra, o Uña, tiene un valor de $5 por cada peso.

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Requisitos Legales para el Cobro de Premios

Para asegurar la integridad de las transacciones, la Lotería de Medellín exige documentos específicos según el monto del premio ganado. Para todos los casos, el tiquete original debe estar en perfecto estado, sin enmendaduras ni daños, con el código de barras o pin de seguridad completamente legible. El ganador debe presentar su documento de identidad original, como la cédula de ciudadanía o de extranjería, ya que no se aceptan fotocopias. El cobro solo puede ser realizado por una persona mayor de edad.

Procedimientos para Premios Mayores

Los premios se dividen en categorías que dictan trámites adicionales. Para montos menores a 48 UVT, basta con presentar el tiquete y el documento de identidad en puntos autorizados. Los premios entre 48 y 181 UVT requieren diligenciar formularios de identificación del ganador o formatos de control SIPLAFT. Para premios superiores a 182 UVT, se exige certificación bancaria reciente de no más de 30 días y formatos especiales de identificación. Además, por ley, se aplica una retención en la fuente del 20 por ciento a premios que superen el tope de 48 UVT, garantizando el cumplimiento fiscal nacional.