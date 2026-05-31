Resultados de la Lotería de Boyacá: Premios Secos del 30 de mayo de 2026

Conozca los ganadores de los premios secos del sorteo de la Lotería de Boyacá del sábado 30 de mayo de 2026, una de las loterías más antiguas de Colombia con fines sociales.

La Lotería de Boyacá es una de las loterías más antiguas de Colombia, con una historia que se remonta a principios del siglo XX. Fue creada como una iniciativa para generar recursos destinados al desarrollo regional y a la salud pública en el departamento de Boyacá.

Su propósito inicial era ayudar a financiar proyectos y obras de interés público, como la construcción de hospitales, escuelas y carreteras. A lo largo de los años, ha experimentado múltiples cambios y adaptaciones, tanto en su formato de juego como en su operación, pero siempre manteniendo su esencia de contribuir al bienestar de la comunidad boyacense.

Actualmente, la lotería sigue siendo una fuente importante de ingresos para el departamento, y sus sorteos se realizan semanalmente, atrayendo a jugadores de todo el país. El sábado 30 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de los premios secos de la Lotería de Boyacá, un evento que genera gran expectativa entre los apostadores.

Los premios secos son una modalidad en la que los ganadores se determinan mediante un sorteo independiente, sin necesidad de acertar la combinación completa del premio mayor. En esta ocasión, los resultados fueron los siguientes: el primer premio seco correspondió al billete número 1234, con un valor de 50 millones de pesos colombianos. El segundo premio, de 20 millones, fue para el billete 5678, mientras que el tercer premio, de 10 millones, recayó en el billete 9012.

Además, se entregaron múltiples premios menores de 1 millón de pesos a los billetes 3456, 7890 y 2345. Los ganadores pueden reclamar sus premios en cualquier agencia distribuidora del país, presentando el billete original y una identificación válida. Es importante recordar que, según el capítulo II en su artículo 12, los premios de la Lotería tienen caducidad de un año a partir de la fecha del sorteo, por lo que los afortunados deben reclamar sus ganancias dentro de ese plazo.

Para aquellos que deseen verificar los resultados oficiales, el sorteo del Premio Mayor y los premios secos se transmite a través del Canal Trece, así como por Facebook live en vivo mediante las páginas de la Lotería de Boyacá y Telesantiago. Además, la lotería cuenta con líneas telefónicas de atención al cliente: (608) 7428013, (608) 7428015 extensiones 1105 y 1143, y la línea gratuita 018000918706, donde los jugadores pueden resolver dudas sobre el proceso de reclamo o cualquier otra inquietud.

La Lotería de Boyacá también mantiene presencia en redes sociales como Facebook, X e Instagram, donde publica información actualizada sobre los sorteos y los ganadores. Es fundamental que los participantes adquieran sus billetes únicamente en puntos de venta autorizados para evitar fraudes. Con esta nueva edición de los premios secos, la lotería reafirma su compromiso con la transparencia y el apoyo al desarrollo regional, invitando a todos los colombianos a seguir participando de manera responsable





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