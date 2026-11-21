Descubre el número ganador 6586 de la Lotería de Medellín del viernes 20 de noviembre de 2026. Detalles sobre el premio mayor de 16 mil millones, horarios, dónde cobrar y contacto oficial.

La Lotería de Medellín se consolida como una de las instituciones de juegos de azar más emblemáticas y tradicionales de Colombia, manteniendo una rica historia que ha perdurado a lo largo de los años y ha generado una profunda conexión con la cultura local.

En su reciente emisión correspondiente al viernes 20 de noviembre de 2026, la entidad celebró su sorteo habitual con gran expectativa por parte de los apostantes. El número ganador de esta edición específica fue el 6586, correspondiente a la serie 106, lo que otorgó el premio mayor a los afortunados poseedores de dicho billete. Este premio mayor alcanzó la cuantiosa suma de 16.000 millones de pesos colombianos, destacándose como el incentivo principal de la jornada.

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Premios y planes de la Lotería

La estructura de premios de la Lotería de Medellín es conocida por ser generosa y variada, ofreciendo no solo el premio gordo, sino también una extensa lista de premios menores que incluyen varios niveles de secos y súper secos, los cuales contribuyen a mantener el interés y la participación continua de la comunidad en cada uno de los sorteos semanales. El total del plan de premios para este sorteo ascendió a 24.489 millones de pesos, distribuidos entre diversas categorías que van desde montos millonarios hasta sumas más accesibles, asegurando que múltiples jugadores tengan la oportunidad de llevarse un premio significativo.

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La transparencia y la claridad en el esquema de premios son valores fundamentales para la institución, lo que refuerza la confianza de sus usuarios en el proceso de sorteo y pago. El costo de cada billete se estableció en 21.000 pesos, una inversión que los participantes consideran justa dada la potencialidad de los retornos y la naturaleza tradicional del juego.

Seguridad y transmisión del sorteo

Además, el sorteo se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad y regulación, garantizando la integridad del proceso y la correcta distribución de los fondos premiados, lo cual es esencial para mantener la legitimidad y el prestigio de la Lotería de Medellín en el ámbito nacional e internacional. La entidad continúa operando con horarios fijos y canales de transmisión dedicados, facilitando el acceso a la información para todos los interesados en participar o conocer los resultados de manera oportuna y confiable.