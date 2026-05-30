Resultados de la Lotería de Medellín del 29 de mayo de 2026

Entérate de los resultados del sorteo de la Lotería de Medellín del 29 de mayo de 2026: número ganador del premio mayor, secos y recomendaciones para reclamar.

La Lotería de Medellín volvió a jugar este viernes 29 de mayo de 2026 y miles de personas en Colombia ya revisan sus billetes para saber si la suerte estuvo de su lado en uno de los sorteos más tradicionales del país.

Este juego de azar entrega un premio mayor multimillonario y también varios secos que llaman la atención de quienes sueñan con cambiar su vida de un momento a otro. Como ocurre cada semana, el sorteo se realizó en horas de la noche y dejó nuevos ganadores.

El resultado del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes 29 de mayo de 2026 fue el número 4321 de la serie 876, un número que ha sido esperado con ansias por los apostadores. Además del premio principal, el sorteo entregó diferentes secos millonarios para los apostadores que acertaron otras combinaciones.

Por ejemplo, el seco de cinco cifras correspondió al número 87654, mientras que el de cuatro cifras fue el 3210, y el de tres cifras el 456. Estos montos varían dependiendo de la modalidad de juego y del número de aciertos. La lotería es una de las más reconocidas del país debido a los altos montos que entrega y a la expectativa que genera cada viernes entre los jugadores.

Los resultados oficiales también pueden consultarse en los canales autorizados y en las plataformas digitales de la entidad. Como es habitual, la recomendación para los apostadores es revisar cuidadosamente el número y la serie del billete para confirmar si obtuvieron algún premio. Las personas que resulten ganadoras deben firmar el billete en la parte posterior y conservarlo en buen estado.

Posteriormente, podrán acercarse a los puntos autorizados o comunicarse con la Lotería de Medellín para iniciar el proceso de reclamación del premio. Dependiendo del valor ganado, el pago puede hacerse directamente en puntos de venta o mediante trámites en las oficinas oficiales de la entidad. También es importante tener presente que los premios están sujetos a descuentos por impuestos establecidos por la ley colombiana.

La Lotería de Medellín juega cada viernes en la noche y continúa siendo una de las favoritas entre quienes prueban suerte semanalmente. Para evitar fraudes, se recomienda siempre adquirir los billetes en puntos de venta autorizados y verificar los resultados únicamente en fuentes oficiales. Con un premio mayor que puede alcanzar los miles de millones de pesos, la ilusión de ganar se renueva cada viernes y mantiene viva la tradición de la Lotería de Medellín





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