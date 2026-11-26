Conoce los números ganadores de la Lotería en Colombia del 25 de noviembre de 2026. Resultados exactos de Baloto, Revancha, Manizales, Meta, Sinuano Noche y Super Astro Luna para verificar tus premios.

Este miércoles 25 de noviembre, los colombianos que participan activamente en los juegos de azar tuvieron la oportunidad de verificar si sus tiquetes se convirtieron en ganadores. Se realizaron diversos sorteos oficiales que distribuyeron premios en las principales loterías del país. Los participantes monitorearon atentamente los resultados del Baloto, la modalidad Revancha, las loterías departamentales de Manizales y Meta, así como los juegos nocturnos y astrológicos.

Resultados Oficiales del Baloto y Revancha

El sorteo número 2740 del Baloto se llevó a cabo con un acumulado de valor millonario. La combinación ganadora estuvo compuesta por los números 26, 04, 40, 27 y 06. La Súper balota correspondiente a este sorteo fue el 06. Este resultado determinó a los ganadores del premio mayor y las categorías inferiores para este día específico.

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En la modalidad de Baloto Revancha, los jugadores participaron por un acumulado completamente independiente del sorteo principal. La combinación que resultó ganadora este miércoles fue 10, 15, 09, 31 y 26. La Súper balota de la Revancha fue el 07, cerrando la lista de números premiados para esta variante del juego.

Los Ganadores de Loterías Departamentales

La Lotería de Manizales mantuvo su tradicional sorteo de los miércoles. El número ganador del premio mayor fue el 0388. Este número correspondió a la serie 013, lo cual es un dato crítico para la validación oficial de los tiquetes presentados por los participantes en la región.

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Por su parte, la Lotería del Meta también hizo oficial su resultado de la jornada del 25 de noviembre. El premio mayor de este sorteo fue adjudicado al número 4515. La serie asociada a este ganador fue la 093, permitiendo a los apostantes de esta zona verificar la autenticidad de sus apuestas.

Ganadores de Sinuano Noche y Super Astro Luna

Los apostantes del Sinuano Noche tuvieron sus resultados confirmados para esta fecha. El número ganador fue el 1538, el cual venía acompañado de la quinta 3. Esta combinación definió a los beneficiarios del premio principal de este sorteo nocturno, sumándose a la lista de ganadores del día.

Finalmente, el sorteo del Super Astro Luna entregó su combinación ganadora para este miércoles. El número premiado fue el 2074. Además, se hizo oficial que el signo zodiacal asociado a este resultado fue Capricornio. Los ganadores deben verificar no solo el número, sino también el signo para asegurar la validez de su premio.

Verificación y Reclamo de Premios en Colombia

Es fundamental que los participantes verifiquen rigurosamente tanto los números como las series de sus tiquetes antes de intentar reclamar cualquier premio. La falta de coincidencia exacta en cualquiera de estos dos datos puede invalidar un tiquete ganador. Cada juego tiene sus propios criterios de validación que deben ser respetados.

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La validación oficial debe realizarse exclusivamente a través de los canales autorizados por cada juego de azar. Los participantes deben evitar utilizar medios no oficiales para confirmar sus premios y prevenir fraudes. Es responsabilidad del jugador asegurarse de que la información recopilada corresponda estrictamente a las listas publicadas por las entidades organizadoras.