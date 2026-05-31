Resultados de las elecciones presidenciales 2026: Cepeda lidera en Cali y se vislumbran segundas vueltas en Cartagena e Ibagué

La jornada electoral de 2026 concluyó con Iván Cepeda obteniendo el 51,4 % de los votos en Cali y marcando la partida para las segundas vueltas en varias ciudades, mientras Abelardo De la Espriella mantiene una fuerte presencia en varias regiones.

Los resultados de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia se concretaron el domingo 31 de mayo cuando a las 16:00 horas cerraron las urnas en todo el país.

En la capital del Valle del Cauca, Cali, miles de votantes acudieron a las mesas de votación para decidir quién ocupará la Casa de Nariño y la vicepresidencia a partir del 7 de agosto. El conteo inicial, con el 96,68 % de las mesas escrutadas, mostró que Iván Cepeda, del Movimiento Político Pacto Histórico, lideraba con el 51,40 % de los votos, equivalentes a 522.240 sufragios.

En segundo lugar se situó Abelardo De la Espriella, representante de Defensores De La Patria, con el 35,31 % y 358.772 votos, mientras que Paloma Valencia obtuvo el 5,34 %. El total de votos escrutados en la ciudad ascendió a aproximadamente 1.015.933 sufragios válidos. Con la cobertura de 83,81 % de las mesas, se registró el 51,96 % de los votos para Cepeda, lo que sumó 450.095 sufragios.

De la Espriella se ubicó en segundo con el 34,81 % de los 849.583 votos totales contabilizados hasta ese momento en Cali, asegurando una sólida participación. Cuando se avanzó al 56,99 % del escrutinio, el total de votos alcanzó 567.473 y Cepeda mantuvo la ventaja con el 52,69 % y 299.022 sufragios, mientras De la Espriella quedó en el segundo lugar con el 34,23 % (194.251 votos).

Según las cifras finales reportadas por la Registraduría Nacional, de las 5.158 mesas habilitadas en Cali, 1.339 fueron informadas. En este agregado Cepeda obtuvo 53,10 % de los votos, De la Espriella 33,88 %, Paloma Valencia 5,09 % y Sergio Fajardo 4,29 %. En el tercer boletín, con 47 mesas informadas de 11.087 habilitadas, Cepeda registró el 54,71 %, De la Espriella el 28,67 %, Valencia el 7,73 % y Fajardo el 3,30 %.

En la primera casa de votos, la Registraduría anotó 16 sufragios para poder iniciar el conteo. El día se desarrolló con gran tranquilidad, aunque se registraron capturas y algunos incidentes de incumplimiento de la ley seca. Los votos de Cepeda y De la Espriella superaron los obtenidos por el presidente Gustavo Petro en la primera vuelta de 2022, situándose ante la ciudadanía con una marcada diferencia. En otras ciudades del país, el panorama electoral varió.

En Cartagena se prevé una segunda vuelta entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda tras obtener 44,26 % y 40,51 % respectivamente. En Ibagué, la contienda también seguirá con estos dos candidatos, mientras que en Pereira De la Espriella alcanzó el 45,43 % frente al 35,44 % de Cepeda, y Valencia la ciudad con el 8,55 %. Bucaramanga presentó a De la Espriella con 58,07 %, superando a Cepeda (26,78 %) y Valencia (8 %).

En Barranquilla, otro enfrentamiento directo entre Cepeda y De la Espriella se prevé para la segunda vuelta, mostrando la intensidad del clima electoral. Las elecciones han revelado un escenario donde los dos principales candidatos del bloque progresista y del bloque moderado tienen claras posturas, cada uno con su base de apoyo en distintas regiones.

La fecha de la segunda vuelta varía según la ciudad, pero en todas se mantiene la expectativa de un voto decente que determinará la dirección política de Colombia para los próximos cinco años. En síntesis, Iván Cepeda emerge como la fuerza dominante en Cali, manteniendo una ventaja del 51 % sobre Abelardo De la Espriella.

Los resultados regionales reflejan una democracia activa y concurrida, con la Registraduría nacional presentando un proceso transparente y meticuloso a través de los boletines oficiales, cada uno con un número creciente de mesas informadas y porcentajes detallados para cada candidato. El gobierno y las autoridades electorales afirman haber cumplido con los requisitos de seguridad y legalidad, mientras los ciudadanos celebran la finalización del proceso bajo las normas vigentes





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