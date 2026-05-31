El conteo de votos en Colombia sigue siendo un proceso largo y complejo, con resultados que siguen siendo inciertos.

Tras el cierre de las mesas de votación a las 4 de la tarde del 31 de mayo, la Registraduría Nacional del Estado Civil inició el conteo de votos .

Entre los principales candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño se encuentran Iván Cepeda Castro, Claudia Nayibe López Hernández, Sergio Fajardo Valderrama, Abelardo Gabriel de la Espriella y Paloma Susana Valencia Laserna, entre otros. Al cierre de las mesas, a las 4 de la tarde, el registrador Hernán Penagos informó que inicia el preconteo de votos.

En el segundo boletín escrutado, Iván Cepeda obtuvo el 64,17 % de los votos; Abelardo de la Espriella, el 34,32 %; y Sergio Fajardo, el 1,49 %. Según el boletín número tres de la Registraduría Nacional, Iván Cepeda obtiene el 48,54 % de los votos; Abelardo de la Espriella, el 42,47 %; y Sergio Fajardo, el 3,39 %. El conteo de votos también se realizó en otras ciudades de Colombia, como Bucaramanga, Medellín y Cali.

En Bucaramanga, Abelardo de la Espriella lideró con un 46,42 % de los votos, seguido de Iván Cepeda con un 42,85 %. En Medellín, De la Espriella obtuvo el 43,52 % de los votos, mientras que Cepeda alcanzó un 29,41 %. En Cali, Cepeda lideró con un 54,71 % de los votos, seguido de De la Espriella con un 28,67 % y Paloma Valencia con un 7,73 %.

Los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia siguen siendo inciertos y se espera que se realicen más conteos de votos para determinar el ganador





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