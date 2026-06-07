Resultados de las loterías de Boyacá y otras en Colombia: números ganadores del sábado 6 de junio de 2026

Se realizaron los sorteos de las loterías más destacadas de Colombia. Conoce los números ganadores, los requisitos para reclamar premios y la importancia de verificar resultados en canales oficiales.

Esta noche se dieron a conocer los resultados de las loterías más importantes de Colombia . En la noche del sábado 6 de junio de 2026, se llevaron a cabo los sorteos de dos de las loterías más tradicionales del país.

Los delegados de la Lotería de Boyacá, la Alcaldía Mayor de Tunja y de Vueltas Permanentes estuvieron presentes para supervisar y garantizar la transparencia en la publicación de los números ganadores. Para reclamar cualquier premio, los ganadores deben presentar el tiquete en formato PDF impreso junto con un documento de identidad válido en los puntos autorizados.

Se recomienda consultar las instrucciones específicas para el proceso de pago, ya que los premios deben ser reclamados dentro del plazo de un (1) año contado a partir de la fecha del sorteo. La ciudadanía puede verificar los resultados a través de los canales oficiales y据, así como en los medios de comunicación que los difunden





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