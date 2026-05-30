Resultados de las loterías en Colombia: Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto del 29 de mayo de 2026

El viernes 29 de mayo de 2026 se realizaron los sorteos de la Lotería de Medellín (premio mayor de 16.000 millones de pesos), Lotería de Santander, Lotería de Risaralda (2.333 millones) y el acumulado de MiLoto. Conozca los detalles y canales de transmisión.

El viernes 29 de mayo de 2026 fue una jornada intensa para los juegos de azar en Colombia, con la realización de varios sorteos importantes.

La Lotería de Medellín, la Lotería de Santander, la Lotería de Risaralda y el acumulado de MiLoto ofrecieron jugosos premios a los apostadores. A continuación, los detalles de cada sorteo. La Lotería de Medellín celebró su sorteo número 4837, con un premio mayor de 16.000 millones de pesos. Los números ganadores y los resultados completos fueron publicados por la entidad en sus canales oficiales, incluyendo el canal regional TeleAntioquia y transmisiones en vivo por Facebook Live y YouTube Live.

Este sorteo se realiza tradicionalmente los viernes a las 11:00 de la noche, y en la misma fecha también se jugaron las loterías de Santander y Risaralda. La Lotería de Santander, por su parte, llevó a cabo el sorteo 5071, cuyo premio mayor ascendió a una cifra significativa. La transmisión se realizó a través del canal regional TRO y plataformas digitales.

Al igual que la de Medellín, esta lotería se juega los viernes a las 11:00 pm, y si el día coincide con un festivo, el sorteo se reprograma para otra fecha de la semana. En cuanto a la Lotería de Risaralda, el premio mayor fue de 2.333 millones de pesos. La transmisión en vivo se pudo seguir por el canal regional Telecafé y las redes sociales.

Asimismo, el acumulado de MiLoto también tuvo su sorteo el mismo viernes, ofreciendo a los participantes la oportunidad de ganar un atractivo bote. Los resultados de todos estos sorteos están disponibles en las páginas web oficiales y en los puntos de venta autorizados. Los jugadores que adquirieron sus boletos en los departamentos de Antioquia, Santander, Risaralda y otras regiones esperan con ansias conocer si resultaron favorecidos.

La transparencia de estos sorteos está respaldada por las autoridades de juego colombianas, que garantizan la legalidad y el cumplimiento de las normas. Para aquellos que no pudieron seguir las transmisiones en vivo, las entidades han dispuesto la publicación de los resultados en sus sitios web y redes sociales. En resumen, el 29 de mayo de 2026 fue una fecha clave para los apostadores colombianos, con sorteos de alto valor.

Los ganadores deberán reclamar sus premios dentro de los plazos establecidos por cada lotería. Se recomienda a los participantes verificar sus números en los canales oficiales para evitar fraudes. La Lotería de Medellín, Santander y Risaralda, junto con MiLoto, continúan siendo opciones populares para quienes buscan cambiar su suerte con una inversión modesta





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