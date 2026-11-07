Resultados de loterías colombianas viernes 6 de noviembre 2026

Conozca los números ganadores de la Lotería de Medellín, Santander, Risaralda, Sinuano y Super Astro Luna del 6 de noviembre de 2026 para verificar sus apuestas.

Los aficionados a las apuestas en Colombia centraron su atención este viernes 6 de noviembre de 2026 en los sorteos nacionales. La Lotería de Medellín, la Lotería de Santander y la Lotería de Risaralda ejecutaron sus tradicionales抽奖.

Resultados Lotería de Medellín y Santander

La Lotería de Medellín llevó a cabo su sorteo número 4860 el 6 de noviembre de 2026. El número ganador principal es 5609 de la serie 266. Los apostadores deben verificar sus billetes con estos datos oficiales publicados en el portal institucional.

Also read Resultados Lotería de Bogotá y Quindío 5 noviembre 2026

Por otro lado, la Lotería de Santander finalizó su proceso de selección con éxito. La combinación premiada con el mayor jackpot es el número 7151 de la serie 204. Este resultado permite a los participantes de esa región confirmar sus posiciones ganadoras.

Ganadores Risaralda y Sinuano Noche

Los jugadores de la Lotería de Risaralda tienen ahora acceso a los resultados del sorteo de la jornada. El número ganador identificado es 8434. Esta cifra es la clave para reclamar cualquier premio asociado a los billetes de la serie 109.

Advertisement

El juego Sinuano Noche también entregó sus premios en la noche del 6 de noviembre de 2026. La combinación exitosa es el número 3004. Además, se asignó la quinta cifra con el número 7 para completar el análisis del billete ganador.

Análisis Super Astro Luna y Tauro

El producto Super Astro Luna reveló su combinación ganadora a los entusiastas del juego. El número principal que se impone en este sorteo es 6675. Este dato es fundamental para quien jugó bajo esta modalidad específica.

El signo zodiacal asociado a la suerte de este sorteo es Tauro. Los participantes que alinearon sus apuestas con este signo astrológico y el número 6675 son los beneficiarios directos del premio mayor. La verificación debe hacerse inmediatamente.