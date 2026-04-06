Resultados de Loterías en Colombia: Baloto, Lotería de Boyacá, Medellín y Cauca reparten Millones

Conozca los resultados de los sorteos de lotería realizados el sábado 4 de abril de 2026 en Colombia. Baloto y Revancha, Lotería de Boyacá, Medellín y Cauca ofrecen premios millonarios. Detalles de los números ganadores, premios y acumulados para los próximos sorteos.

El sábado 4 de abril de 2026 fue una jornada llena de emoción y expectativa para los amantes de la lotería en Colombia . Varios sorteos importantes se llevaron a cabo, repartiendo premios millonarios y generando gran atención en diferentes regiones del país. Los resultados más esperados fueron los del Baloto y Baloto Revancha, así como los sorteos tradicionales de la Lotería de Medellín, Lotería de Boyacá y Lotería del Cauca.

A continuación, un resumen detallado de los números ganadores y los premios entregados en cada uno de estos sorteos, brindando información clave para los apostadores y aquellos que siguen de cerca los resultados de la lotería.\La Lotería de Boyacá, en su sorteo 4618, ofreció un premio mayor de $15.000 millones, despertando gran interés entre los participantes. El número ganador fue 9933, con la serie 234, un número que hizo vibrar a muchos apostadores. Además del premio mayor, se distribuyeron una gran cantidad de premios secos, que también representaron importantes sumas de dinero para los afortunados ganadores. Entre los premios secos más destacados se encontraron uno de $1.000 millones con el número 4292 y serie 111, uno de $400 millones con el número 9299 y serie 272, y uno de $300 millones con el número 0997 y serie 359. La Lotería de Boyacá también distribuyó cuatro premios secos de $50 millones, quince de $20 millones y 36 premios de $10 millones, consolidando su compromiso de ofrecer una amplia gama de oportunidades para ganar. La tabla detallada de premios secos revelo la variedad de combinaciones ganadoras, incluyendo números y series específicos, que permitieron a numerosos jugadores celebrar su suerte.\Por otro lado, el Baloto y Baloto Revancha, dos de los juegos de azar más populares en Colombia, también generaron gran expectación. En el sorteo 2.639 del Baloto, los números ganadores fueron 04, 13, 19, 31 y 40, con la superbalota 09. Aunque no hubo ganadores del premio mayor, el acumulado continuó creciendo, alcanzando los $30.800 millones para el próximo sorteo. A pesar de no haber ganador del acumulado principal, el sorteo repartió $186.437.550 entre 24.967 ganadores en diferentes categorías, demostrando la amplia participación y el atractivo del juego. En el Baloto Revancha, con los números ganadores 02, 15, 16, 18 y 35, y la superbalota 06, la suerte tampoco sonrió a ningún jugador para el premio mayor. El acumulado para el próximo sorteo de Revancha ascendió a $19.900 millones. A pesar de la ausencia de ganadores del premio mayor, el juego entregó un total de $78.695.950 en premios, beneficiando a 19.422 ganadores. Adicionalmente, la Lotería de Medellín, en su sorteo 4829, ofreció un premio mayor de $16.000 millones con el número ganador 9656, serie 364. La Lotería del Cauca, en su sorteo 2605, también repartió alegría con un premio mayor de $8.000 millones, siendo el número ganador 6281, serie 108, despachado a la ciudad de Popayán. Además, la Lotería del Cauca distribuyó varios premios secos, incluyendo uno de $300 millones, uno de $200 millones, dos de $100 millones, tres de $50 millones, y 29 premios de $10 millones, fortaleciendo su compromiso con la comunidad.\Para los jugadores, la oportunidad de participar en estos juegos de azar continúa. El próximo sorteo de Baloto, con un acumulado que supera los $30.800 millones, se llevará a cabo el lunes 6 de abril de 2026. Las loterías tradicionales siguen siendo una parte importante del panorama de juegos en Colombia, proporcionando recursos significativos para el sector de la salud en el país. Los apostadores tienen nuevas oportunidades de probar su suerte y perseguir los grandes premios que ofrecen estos sorteos. La expectativa y la emoción de ganar continúan siendo el motor que impulsa la participación en estos populares juegos de azar





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