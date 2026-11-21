Consulta los números ganadores de las loterías de Medellín, Risaralda y Santander, así como de los chances Sinuano Noche y Super Astro Luna del viernes 20 de noviembre de 2026.

La jornada de sorteos del viernes 20 de noviembre de 2026 dejó nuevos resultados para los aficionados a los juegos de azar en Colombia. Las loterías de Medellín, Risaralda y Santander realizaron sus respectivos sorteos, mientras que los chances Sinuano Noche y Super Astro Luna también dieron a conocer sus combinaciones ganadoras.

Quienes participaron en alguno de estos juegos deben revisar cuidadosamente las cifras publicadas y verificar que coincidan con los datos de su apuesta. La Lotería de Medellín realizó su sorteo número 4862, con un premio mayor de 16.000 millones de pesos. El número ganador fue 6586, con serie 106. Por su parte, la Lotería de Risaralda celebró el sorteo 2977, cuyo premio mayor alcanzó los 2.333 millones de pesos.

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Resultados de las loterías de Medellín Risaralda y Santander

En esta ocasión, el número ganador fue 5781 y la serie correspondiente fue 040. En cuanto a la Lotería de Santander, los participantes estuvieron atentos a la combinación del sorteo 5097, que tuvo como número ganador el 5649 con serie 199. Estos resultados son importantes para quienes juegan de manera regular en estas loterías tradicionales, ya que cada sorteo representa una nueva oportunidad para conseguir un premio.

En el caso de los chances, el Sinuano Noche dejó como número ganador el 5363, mientras que la quinta cifra fue el 6, por lo que el resultado completo quedó registrado como 5363-6. Asimismo, el Super Astro Luna publicó su combinación ganadora para esta jornada, con el número 3684 y el signo zodiacal favorecido Escorpio. El sorteo de este juego fue identificado con el código 8310.

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Este tipo de juegos suele atraer a un público muy diverso, que sigue con atención tanto las cifras como los signos asociados a cada jornada. Se recomienda a todos los jugadores confirmar la información directamente en los canales oficiales de cada lotería o chance, ya que pueden presentarse ajustes o correcciones posteriores a la publicación.

Recomendaciones para cobrar premios y juego responsable

Antes de cobrar cualquier premio, es indispensable conservar el billete o comprobante de apuesta en buen estado, verificar el número, la serie, el sorteo y la fecha, y acudir a los puntos autorizados o a las entidades responsables del pago. Además, los expertos en juego responsable insisten en que las apuestas deben realizarse con moderación, sin comprometer recursos necesarios para los gastos básicos del hogar.

Los resultados de hoy quedan disponibles para consulta y seguimiento de los interesados, quienes podrán comparar sus números con las cifras oficiales de cada sorteo.