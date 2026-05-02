Resultados de Loterías y Chances en Colombia – 1 de Mayo de 2026 y Autorización de Nuevos Sorteos

Conozca los números ganadores de las loterías y chances en Colombia del 1 de mayo de 2026. Además, infórmese sobre la autorización de 12 nuevos sorteos de chance para 2024 y las declaraciones del presidente de Coljuegos sobre transparencia y seguridad.

Si usted invirtió una pequeña cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio a través del chance o la lotería , es crucial que revise la siguiente información para verificar si la fortuna le sonrió.

Es fundamental proteger cuidadosamente su boleto de compra, ya que este documento sirve como comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador. En este espacio, podrá consultar los números ganadores de las diversas loterías y chances que se llevaron a cabo en Colombia el 1 de mayo de 2026.

Es importante señalar que el viernes 1 de mayo de 2026, no se realizaron sorteos de loterías en Colombia debido a la celebración del Día del Trabajador, una festividad de carácter nacional. Por lo tanto, se invita a los interesados a estar atentos a los resultados de las loterías que se llevarán a cabo este sábado, 2 de mayo.

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) ha anunciado la autorización de 12 sorteos de chance en todo el territorio colombiano para el año 2024. Esta decisión se complementa con los 15 sorteos que ya utilizan los resultados de los juegos de lotería, lo que amplía significativamente las oportunidades para aquellos que desean probar su suerte en el país.

Marco Emilio Hincapié Ramírez, el presidente de Coljuegos, enfatizó la relevancia de esta medida, declarando: “Desde el Consejo, nuestra principal meta es garantizar la transparencia y la seguridad de los apostadores de juegos de chance. A través de la divulgación del cronograma, buscamos informar al público sobre los sorteos que han sido autorizados y en los cuales se puede participar”.

Esta iniciativa busca fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema de juegos de azar y promover una participación responsable. La ampliación de la oferta de sorteos también tiene como objetivo generar mayores recursos para programas sociales y proyectos de interés público, tal como lo establece la legislación vigente. La autorización de estos nuevos sorteos de chance y lotería representa un impulso significativo para la industria del juego en Colombia.

Se espera que esta medida contribuya a dinamizar la economía local y a generar empleo en diversos sectores relacionados con el juego. Además, el CNJSA y Coljuegos se comprometen a seguir trabajando en la implementación de medidas de control y supervisión para prevenir el fraude y garantizar la integridad de los sorteos. Se insta a los apostadores a verificar siempre la autenticidad de los boletos y a participar únicamente en sorteos autorizados por las autoridades competentes.

La transparencia en la gestión de los juegos de azar es un pilar fundamental para asegurar la confianza de los ciudadanos y promover una cultura de juego responsable. Para obtener información más detallada sobre los sorteos autorizados, los cronogramas y las regulaciones aplicables, se recomienda visitar el sitio web oficial de Coljuegos o contactar a las entidades autorizadas.

Recuerde que el juego debe ser una actividad de entretenimiento y no una fuente de ingresos, y que es importante establecer límites y jugar con responsabilidad





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