Resultados de Paisita 3 del sábado 30 de mayo de 2026: Número ganador y premios

Conozca el último resultado del sorteo Paisita Lotto transmitido por Teleantioquia. Este juego de azar, regulado y transparente, ofrece premios por acertar las cuatro cifras o mediante aproximaciones. Juegue con responsabilidad.

El sorteo Paisita 3, conocido popularmente como Paisita Lotto, celebró su edición correspondiente al sábado 30 de mayo de 2026, transmitido en vivo por el canal regional Teleantioquia .

Este juego de azar, que se ha convertido en una tradición para los antioqueños y colombianos en general, ofrece la posibilidad de ganar atractivos premios seleccionando un número de cuatro cifras. El sorteo se realiza bajo la estricta supervisión de las autoridades competentes, garantizando la transparencia y legalidad del proceso. Los participantes deben elegir una combinación entre 0000 y 9999, y si aciertan el número exacto en el orden correcto, se llevan el premio mayor.

Además, el sistema de aproximaciones permite obtener recompensas menores: por ejemplo, acertar la última cifra o el mayor invertido (cuando el número invertido coincide, es decir, el mismo número pero con las cifras en orden inverso). También existen premios para quienes acierten las dos últimas o tres últimas cifras, así como para la serie o sin serie dependiendo del tipo de boleto adquirido.

Es importante destacar que los resultados oficiales se publican en la página web de la lotería y son verificables a través de los canales autorizados. La emoción de esperar el sorteo cada sábado por la noche ha convertido a Paisita Lotto en uno de los juegos favoritos de la región, con una larga trayectoria que se remonta a décadas atrás.

Sin embargo, las autoridades recuerdan a los apostadores la importancia de jugar con responsabilidad, estableciendo límites de gasto y entendiendo que es una actividad de entretenimiento y no una fuente de ingresos segura. El juego debe realizarse siempre con moderación, evitando comprometer recursos destinados a necesidades básicas.

Para aquellos interesados en consultar el último resultado, pueden acceder al sitio web oficial o a las redes sociales de la lotería, donde se publican los números ganadores y las estadísticas de sorteos anteriores. En esta ocasión, el número ganador fue el 7421, según informó la organización. Este número fue anunciado en vivo por los presentadores de Teleantioquia, quienes destacaron la emoción de los participantes.

Cabe recordar que la compra de boletos está disponible en puntos de venta autorizados en todo el departamento de Antioquia y mediante plataformas digitales. La lotería también promueve campañas de juego responsable, ofreciendo consejos para evitar la adicción y brindando apoyo a quienes lo necesitan.

Además, una parte de los ingresos se destina a causas sociales, como la financiación de programas de salud y educación en la región. Por ello, al participar no solo se busca la fortuna personal, sino que también se contribuye al bienestar colectivo. En resumen, Paisita Lotto sigue siendo un referente en la cultura de los juegos de azar en Colombia, combinando tradición y modernidad en cada sorteo.

Los apostadores deben mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales para evitar fraudes. Recuerde que la suerte puede llegar en cualquier momento, pero siempre con responsabilidad. Disfrute del juego con conciencia y no olvide que lo más importante es la diversión y la esperanza que genera cada nuevo sorteo





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