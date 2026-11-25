Ganador del sorteo 3181 de la Cruz Roja del martes 24 de noviembre de 2026. Conozca los números premiados y el nuevo multimillonario de esta lotería colombiana.

El sorteo 3181 de la Lotería de la Cruz Roja se llevó a cabo el martes 24 de noviembre de 2026 en Colombia, destacando un premio mayor de 10.000 millones de pesos. Este resultado confirma al ganador de la capital del país como el nuevo multimillonario de la rifa de una camioneta Toyota Cross 2026. La entidad distribuyó además múltiples premios secos entre 10 y 200 millones de pesos.

Detalles del Premio Mayor y Toyota Cross 2026

La Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana entregó el premio máximo de 10.000 millones de pesos correspondiente al sorteo 3181. El boleto ganador fue adquirido en la capital, convirtiendo a su portador en el nuevo poseedor de este importante monto. Además de la ganancia monetaria, el boleto principal incluía el derecho a la rifa de una camioneta Toyota Cross 2026, la cual también fue adjudicada en Bogotá.

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El mecanismo de este juego de suerte y azar combina la Lotería Nacional con una rifa de vehículo nuevo. La distribución de la fortuna incluye premios secos de diversas denominaciones, garantizando que múltiples participantes obtengan retornos significativos sobre su inversión. El número exacto y la serie correspondiente al premio mayor fueron publicados en el boletín oficial tras el cierre del sorteo.

Repechaje de Motocicleta KTM DS 300

En el apartado de repechaje, se rifó una motocicleta KTM DS 300 utilizando los billetes del sorteo 3180. Esta categoría permite a los jugadores que no acertaron el número principal en la edición anterior tener una segunda oportunidad de ganar un vehículo motorizado. El ganador de este repechaje fue identificado como el número específico indicado en el cuadro de resultados oficial de la lotería.

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La estructura de premios incluye tanto la ganancia directa del número principal como recompensas por aproximaciones numéricas. El sorteo también entregó cuatro premios secos adicionales, complementando la lista de beneficiarios de esta jornada de lotería en la capital del país. La transparencia en estos resultados asegura la confianza de los participantes en la entidad.

Distribución de Premios Secos y Valores

La Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana repartió un total de 45 premios secos durante este sorteo de 2026. La distribución de valores abarca desde 10 millones hasta 200 millones de pesos para los ganadores de estas categorías. Específicamente, se entregaron un premio de 200 millones de pesos y uno de 100 millones de pesos como montos destacados.

Complementando estos premios mayores dentro de la categoría seca, la lotería distribuyó dos premios de 50 millones, seis de 30 millones, quince de 20 millones y veinte de 10 millones. Los ganadores deben verificar tanto el número como la serie exacta de su billete para recibir el pago correspondiente en los puntos autorizados.

Impacto Social y Siguientes Pasos

Toda la recaudación de este sorteo contribuye a la obra social de la Cruz Roja Colombiana en todo el territorio nacional. Los fondos financian programas esenciales de salud, asistencia humanitaria y atención de emergencias médicas para la población vulnerable. Los premios se pagan en puntos de venta autorizados o ante la lotería, con un plazo limitado para reclamar. La próxima oportunidad de participación será el sorteo 3182, programado para el martes 1 de diciembre de 2026 a las 10:30 p.m.