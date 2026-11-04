Resultados del sorteo 4194 de la Lotería del Tolima con premio mayor de $3.500 millones

Resultados del sorteo 4194 de la Lotería del Tolima del 3 de noviembre de 2026: el premio mayor de 3.500 millones cayó en el número 8708, serie 133.

La Lotería del Tolima dio a conocer los resultados completos del sorteo 4194, jugado el martes 3 de noviembre de 2026, con un premio mayor de 3.500 millones de pesos. El número ganador fue el 8708, con la serie 133. Los participantes que compraron billetes o fracciones de este tradicional juego de azar pueden comparar sus cifras con los resultados oficiales para saber si obtuvieron algún premio.

Además del premio mayor, el sorteo entregó varios premios secos. La tabla oficial incluye el seco Casa para Siempre, con el número 9562 y la serie 239, así como los secos Dulima Dorada, El Top de la Suerte, El Tren de la Fortuna, Lluvia de Oro, La Ráfaga Millonaria y El Travieso del Tolima.

Also read Cuatro muertos y una bebé víctima en atentado con drones y volqueta en Planadas, Tolima

Cómo verificar si un billete es ganador

Para confirmar si un billete o fracción resultó ganador, el jugador debe revisar tanto el número como la serie. Ambos datos deben coincidir exactamente con los resultados oficiales publicados para el sorteo 4194.

El proceso consiste en contrastar cada cifra de la boleta con la tabla de resultados. Un billete que coincide solo en el número, sin la serie correspondiente, no cumple las condiciones del premio mayor ni de los secos que aparecen en la tabla.

Advertisement

La tabla oficial reúne el premio mayor de 3.500 millones de pesos y cada uno de los secos mencionados. Por esa razón, revisar la lista completa permite identificar cualquier otro premio que pudiera corresponder a la fracción o billete que el participante conserva.

Dónde se compran los billetes y qué exige el cobro

Los interesados pueden adquirir billetes y fracciones en los puntos Gana Gana y en otros puntos autorizados, entre ellos los de Efecty, Gelsa y Codesa. Estos canales hacen parte de la red de venta del juego.

En caso de resultar ganador, el participante debe presentar el billete o la fracción correspondiente. La validación puede hacerse en formato físico o virtual, según lo establecido para el juego, por lo que conservar el comprobante resulta indispensable para reclamar el premio.

Impacto para los jugadores y próximos pasos

Para los jugadores, la publicación de resultados define de inmediato si sus billetes tienen premio. Quienes encuentren coincidencias deben tener a la mano el billete o la fracción original, ya que es el documento que se presenta para el cobro.

Advertisement

El sorteo 4194 cierra con la entrega del premio mayor y de los secos listados en la tabla oficial. Los próximos pasos para los ganadores consisten en presentar el billete o la fracción en el canal correspondiente, y los jugadores que no hayan tenido coincidencias pueden consultar los siguientes sorteos de la Lotería del Tolima para participar nuevamente.