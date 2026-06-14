Resultados del sorteo 4628 de la Lotería de Boyacá: premio mayor de 15.000 millones de pesos

El sorteo 4628 de la Lotería de Boyacá, realizado el 13 de junio de 2026, entregó un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Consulte aquí el número ganador y la lista de premios.

La Lotería de Boyacá celebró el sorteo número 4628 el pasado 13 de junio de 2026 , en un evento que generó gran expectativa entre los jugadores de todo el país.

El premio mayor de esta edición ascendió a la impresionante suma de 15.000 millones de pesos colombianos, convirtiéndose en uno de los sorteos más atractivos del año. Según la información oficial proporcionada por la entidad, el número ganador del premio mayor fue el [número no especificado en el texto original], el cual fue anunciado durante la transmisión en vivo del sorteo.

Además del premio principal, se entregaron múltiples premios secos en diversas categorías, beneficiando a afortunados jugadores en diferentes regiones del país. La Lotería de Boyacá también publicó la imagen oficial de resultados en su sitio web y redes sociales, donde los participantes pueden consultar el número ganador y la lista completa de series y premios secundarios.

Este sorteo, que se realiza semanalmente, es uno de los más tradicionales y confiables de Colombia, con una larga historia de transparencia y cumplimiento en la entrega de premios. Para aquellos que resultaron ganadores, es importante seguir los pasos adecuados para reclamar el premio. Las personas que posean el billete ganador deben verificar que este se encuentre en perfecto estado, sin roturas ni enmendaduras, antes de iniciar el proceso de reclamación.

Posteriormente, podrán acudir a los puntos de venta autorizados o a las oficinas principales de la Lotería de Boyacá en Tunja para realizar los trámites correspondientes. En caso de haber obtenido el premio mayor o cualquier premio superior a los 10 millones de pesos, el cobro deberá realizarse directamente en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, donde se verificará la autenticidad del billete y se procederá al pago.

Para los ganadores que residan fuera de Tunja, existe la opción de dirigirse a las oficinas distribuidoras autorizadas en otras ciudades, donde recibirán orientación sobre el procedimiento a seguir. Por otro lado, aquellos jugadores que hayan obtenido premios inferiores a los 10 millones de pesos tienen la facilidad de cobrar su dinero en cualquiera de los puntos de venta autorizados, oficinas distribuidoras o incluso a través de la plataforma oficial de la lotería, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Se recomienda encarecidamente a todos los ganadores consultar los canales oficiales de la Lotería de Boyacá para conocer los requisitos vigentes, los plazos para reclamar el premio y cualquier otra información relevante. La entidad recuerda que los premios no reclamados dentro del plazo estipulado prescriben y pasan a ser parte de los fondos de la lotería.

Con este sorteo, la Lotería de Boyacá reafirma su compromiso con la transparencia y la responsabilidad, ofreciendo a los colombianos la oportunidad de cambiar sus vidas con un golpe de suerte. Para más detalles, los interesados pueden visitar el sitio web oficial o seguir las redes sociales de la lotería





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