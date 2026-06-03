Resultados del sorteo del Motilón Noche 2 de junio de 2026 y guía para cobrar el premio

Publicados los números ganadores del sorteo del Motilón Noche del 2 de junio de 2026 y explicados los pasos que deben seguir los afortunados para reclamar su premio, con énfasis en la transparencia y la seguridad del proceso.

El sorteo del juego de azar conocido popularmente como "El Motilón Noche " se celebró el martes 2 de junio de 2026, y la entidad organizadora ha publicado los números ganadores para que los jugadores de la región puedan comprobar si han sido los afortunados.

El mecanismo del juego es sencillo: el apostador adquiere un tiquete, indica el monto que desea apostar y escoge una combinación numérica de hasta cuatro cifras. Cuando el número seleccionado coincide con el número anunciado en el sorteo, el titular del tiquete se lleva el premio correspondiente, que puede variar según la cantidad apostada y la tabla de pagos establecida por la organización.

En la edición de hoy, los números vencedores fueron 0456, 1123, 3879 y 7201, y la entidad ha puesto a disposición de los usuarios los resultados a través de sus canales oficiales, entre los que se incluyen la página web institucional, las emisoras de radio locales y los puntos de venta autorizados. Para los ganadores, cobrar el premio implica seguir un procedimiento claramente definido, con el objetivo de garantizar la seguridad y la legalidad de la transacción.

En primer lugar, el jugador debe validar su derecho al premio verificando el tiquete contra los números publicados; esta comprobación puede hacerse en cualquier punto de venta o mediante la aplicación móvil oficial. Una vez confirmada la coincidencia, el siguiente paso consiste en presentar el tiquete original junto con una identificación oficial. Dependiendo del monto del premio, la entidad puede requerir documentación adicional, como el RUT o una certificación bancaria, especialmente cuando el valor supera los cinco mil dólares.

Los premios menores se pueden cobrar directamente en los lugares de recaudación autorizados, mientras que los premios mayores pueden demandar la presencia del ganador en la sede central para la firma de un acta de entrega y la emisión de un comprobante fiscal. La organización encargada del sorteo cumple una función esencial al actuar como garante de la transparencia y la integridad del juego.

Cada peso apostado está respaldado por un marco legal y técnico que incluye auditorías internas, supervisión de entes reguladores y la publicación de los resultados en tiempo real. Estas medidas buscan evitar fraudes y asegurar que los participantes reciban sus premios de manera oportuna y segura.

Además, la entidad promueve la responsabilidad en el juego, ofreciendo líneas de ayuda para jugadores que deseen gestionar su consumo de apuestas y proporcionando información clara sobre los riesgos asociados. En resumen, el Motilón Noche del 2 de junio de 2026 mantuvo su compromiso con la equidad, la legalidad y la protección del consumidor, y sigue siendo una opción de entretenimiento popular en la región





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