Resultados del sorteo Motilón Tarde del 16 de junio de 2026 y pasos para cobrar un premio de chance en Colombia

Consulta los números ganadores del chance Motilón Tarde y conoce el procedimiento para reclamar premios en Colombia, incluyendo requisitos, documentación y consideraciones fiscales según el monto.

El sorteo del chance conocido como Motilón Tarde se realizó el martes 16 de junio de 2026, generando expectativa entre los jugadores de la región.

Para conocer si resultaste ganador, es fundamental consultar el número oficial que fue sorteado y compararlo con tu billete. Los resultados se publican en los medios de comunicación designados y en los canales digitales autorizados por la organización del juego. En caso de coincidir con el número ganador, debes proceder con cautela y seguir el proceso establecido para el cobro, que varía según el monto del premio y la entidad responsable.

Generalmente, los premios menores se gestionan en el mismo punto de venta donde se adquirió el billete, mientras que los montos más altos pueden requerir la presentación en oficinas especializadas o entidades financieras autorizadas. Es recomendable conservar el billete en buen estado y portar documento de identidad para agilizar el trámite. En algunas ocasiones, los premios superiores a cierta cantidad están sujetos a retenciones fiscales, por lo que es preciso informarse sobre los descuentos legales aplicables.

La verificación del billete incluye su autenticidad y que no presente alteraciones. Después de la validación, el pago se efectúa en efectivo o mediante transferencia, de acuerdo con lo estipulado en las normas del juego. Mantente alerta a los plazos para reclamar, ya que existe un término de caducidad que, si se vence, puede ocasionar la pérdida del derecho al premio. Ante cualquier duda, consulta directamente con la administración del chance o en los puntos de atención al jugador





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