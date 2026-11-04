Resultados del Tour Femenino y Vuelta del Porvenir 2026: Ganadores de la primera etapa

Diana Carolina Peñuela y Thomas Mejía triunfaron en la jornada inaugural del Tour Femenino y la Vuelta del Porvenir 2026 en el Valle del Cauca, con nuevos líderes de clasificación.

El ciclismo colombiano inició oficialmente la temporada 2026 con la puesta en marcha simultánea del Tour Femenino y la Vuelta del Porvenir. Estas dos importantes competencias deportivas comenzaron este miércoles 4 de noviembre con una jornada inaugural que recorrió 117,1 kilómetros entre la ciudad de Cartago y Roldanillo, en el departamento del Valle del Cauca. La primera fracción permitió definir a los primeros ganadores de etapa y establecer las bases de las clasificaciones generales para las siguientes competencias.

Ganadores y líderes del Tour Femenino 2026

La ciclista experimentada Diana Carolina Peñuela, representando al Team Sistecrédito, se llevó la victoria en la primera etapa del Tour Femenino 2026. Peñuela se impuso en un emocionante sprint de llegada a Roldanillo, superando a sus rivales directas Kimberly Escobar, del Valle del Cauca, y Camila Valbuena, de Bogotá IDRD. A pesar de su triunfo en la etapa, Peñuela no asumió el liderato general de la clasificación.

Also read Thomas Mejía lidera la Vuelta de la Juventud tras ganar etapa inaugural

Kimberly Escobar se instaló como la primera líder del Tour Femenino 2026 gracias a las bonificaciones de tiempo obtenidas durante la fracción inicial. Escobar posee una ventaja de un segundo sobre Diana Peñuela en la general. Por su parte, Camila Valbuena completó el primer podio de la clasificación general y comenzará la siguiente fracción a siete segundos de la líder Kimberly Escobar.

Thomas Mejía triunfa en la Vuelta del Porvenir 2026

En la categoría juvenil masculina de la Vuelta del Porvenir 2026, Thomas Mejía, corredor del equipo Orgullo Paisa, se adjudicó el triunfo de la primera etapa. Mejía ganó en un ajustado embalaje final frente a Jairo Valencia y Simón Loaiza, representantes del equipo Avinal, quienes terminaron respectivamente en segundo y tercer lugar. Los tres ciclistas registraron el mismo tiempo de cronómetro de 2 horas, 30 minutos y 5 segundos.

Advertisement

Las diferencias en la clasificación general se establecieron mediante las bonificaciones otorgadas por el comité organizador. Thomas Mejía se instaló en el primer lugar de la general al aprovechar estas ventajas de tiempo. Jairo Valencia quedó en segunda posición, ubicado a ocho segundos del líder, mientras que Simón Loaiza ocupa la tercera casilla con una desventaja de 12 segundos.

El Orgullo Paisa comienza con ventaja en la general

La victoria de Thomas Mejía permite que el equipo Orgullo Paisa comience la segunda jornada de la Vuelta del Porvenir 2026 con el liderato absoluto de la competencia juvenil. Esta posición favorable le otorga una ventaja estratégica significativa para las próximas fracciones del recorrido. Los corredores del equipo buscan mantener y ampliar esta diferencia en los siguientes días de competencia.

Los dos ciclistas del Avinal, Jairo Valencia y Simón Loaiza, se encuentran en una posición desafiante pero realista para recuperar terreno en las etapas restantes. Ambos corredores buscarán descontar la diferencia de tiempo en las próximas fracciones para intentar acercarse al líder Thomas Mejía. La estrategia de estos equipos se centrará en ataques tempranos y finales explosivos.

Recorrido compartido en el Valle del Cauca

La jornada inaugural permitió que ambas competencias compitieran en un recorrido compartido entre Cartago y Roldanillo. Este diseño de ruta facilitó la identificación de los primeros protagonistas de las clasificaciones generales de ambas categorías. La organización aprovechó la infraestructura vial del Valle del Cauca para ofrecer un desafío técnico y físico para todos los participantes.

Advertisement

Las definiciones al sprint fueron determinantes en esta primera jornada, lo que indica que las etapas siguientes podrían depender de estrategias grupales o ataques individuales. Los ciclistas que se quedaron fuera del podio inmediato deberán ajustar sus tácticas para competir por los puestos de honor en las siguientes etapas. El interés del público se mantiene alto por los resultados contundentes de esta apertura de temporada 2026.