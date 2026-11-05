Resultados ébola Colombia: cuatro pacientes dan negativo

El Ministerio de Salud y el INS confirman que cuatro personas con síntomas por viaje al Congo tienen malaria, no ébola. Detalles de los análisis.

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia confirmaron este miércoles 4 de noviembre que cuatro de las ocho personas bajo vigilancia epidemiológica por posible infección de ébola dieron negativo para el virus. Los análisis de laboratorio establecieron que los cuatro pacientes, dos residentes en el Valle del Cauca y dos en el Huila, padecen malaria causada por el parásito Plasmodium falciparum.

Resultados oficiales descartan ébola

Las autoridades sanitarias revelaron que los resultados definitivos se obtuvieron a las 5:00 de la tarde de la jornada del 4 de noviembre. Este tiempo de respuesta fue posible gracias a la ejecución de pruebas en un periodo inferior a 30 horas desde la recepción de las muestras en los laboratorios nacionales.

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Métodos moleculares y protocolos internacionales

Las pruebas fueron realizadas por el Laboratorio Nacional de Referencia de Virología del INS mediante técnicas moleculares RT-PCR. Este proceso siguió estrictamente el protocolo establecido por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), cuya transferencia fue gestionada a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El mismo diagnóstico de malaria fue confirmado en las ocho personas que ingresaron al proceso de vigilancia tras presentar síntomas y registrar antecedentes de viaje reciente a la República Democrática del Congo. Las autoridades destacaron la eficiencia técnica al descartar rápidamente la amenaza de ébola mediante estos métodos estandarizados internacionalmente.

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Impacto en pacientes y contactos epidemiológicos

El reporte oficial confirmó que uno de los cuatro pacientes cuyo resultado descartó ébola falleció el pasado 31 de octubre a causa de malaria cerebral. Los otros siete pacientes que siguen bajo seguimiento reciben atención médica especializada para tratar la infección por malaria y permanecen bajo monitoreo clínico continuo.

En paralelo, los equipos de salud han realizado seguimiento a 154 contactos de las personas consideradas inicialmente como casos sospechosos. Según el Ministerio de Salud y el INS, a medida que se descartan pacientes mediante las pruebas de laboratorio, también se descarta automáticamente el seguimiento de sus respectivos contactos.

Vigilancia extendida a cinco territorios

La vigilancia epidemiológica se ha extendido a cinco territorios específicos: Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca, Huila y Bogotá D.C. De acuerdo con las autoridades, las entidades territoriales activaron sus protocolos de atención y vigilancia siguiendo las directrices estrictas del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud.

El trabajo multidisciplinario cuenta con la participación de Migración Colombia, laboratorios regionales, clínicas, hospitales y equipos de respuesta inmediata. Además, existe una coordinación constante con organismos internacionales como el CDC y la OPS/OMS para garantizar la contención.

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Mientras avanzan los análisis de los cuatro pacientes que todavía permanecen bajo vigilancia por sospecha de ébola, las autoridades reiteraron el llamado a las personas que hayan viajado a la República Democrática del Congo durante los últimos 21 días para que acudan a los servicios de salud e informen sobre su estado y su itinerario.

El Ministerio de Salud y el INS señalaron que comunicarán nuevos resultados sobre la investigación a través de sus canales oficiales, asegurando transparencia y rigor en el manejo de la situación sanitaria actual.